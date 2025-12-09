ИЗПРАТИ НОВИНА
Училища в Пловдив свикват извънредни родителски срещи по време на антиправителствения протест
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:20
© Plovdiv24.bg
Пловдивски училища свикват извънредни родителски срещи утре, в деня, когато е насрочен нов мащабен антиправителствен протест. Официалната причина за събранията е "изключително важно решение“ – избор на представител от родителите във всяка паралелка за конституирането на нов състав на Обществения съвет към училището. Някои родители обаче се усъмниха в мотивите за спешността на срещите.

Конкретен пример е ОУ "Княз Александър I“, където поканата бе разпространена в социалните мрежи от Чудомир Делчев, родител на дете в училището. Той сподели:

"Днес се завъртя на няколко пъти, че е спуснато на много директори на училища да организират родителски срещи за сряда, за да се намали присъствието на протестите. Звучеше смешно… допреди малко, когато получих покана за родителска среща за след два дни, т.е. сряда, по изключително спешния повод, цитирам: "избор на представител от родителите във всяка паралелка за конституирането на нов състав на Обществения съвет към училището“."

Според публикацията на Делчев, поне още две централни пловдивски училища са свикали извънредни родителски срещи. Друг родител, Светослав Димитров, свидетелства:

"Да, буквално днес са организирали родителска за сряда, в училището на малката щерка. Говорих с класния и той ми каза, че днес е разбрал и ще е нещо 'за коледните базари'."

Обичайните родителски срещи се провеждат в края на октомври и през ноември, като в Пловдив са имали и такива в началото на декември, само преди седмица. Часовете за провеждане на събранията са обикновено привечер, около 18:00 ч.

Общественикът Чило Попов коментира ситуацията с историческа аналогия:

"Така, както навремето комунистите си измисляха поводи и мероприятия на Великден и Коледа, за да спрат хората да отидат там, където ги водят сърцата им, така и днес ГЕРБ като наследник на ченгеджийската школа използва тези прийоми, само и само да може да попречи на гражданите да упражнят демократичното си право на събиране и протест."

Случаят предизвика разгорещени дискусии в социалните мрежи, като родители и граждани се питат дали извънредните срещи наистина имат образователен смисъл или са политически мотивирани.


В кои училища по-конкретно? Питам, защото моите са в две различни и никой не ме е викал.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

