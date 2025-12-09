ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Училища в Пловдив свикват извънредни родителски срещи по време на антиправителствения протест
Конкретен пример е ОУ "Княз Александър I“, където поканата бе разпространена в социалните мрежи от Чудомир Делчев, родител на дете в училището. Той сподели:
"Днес се завъртя на няколко пъти, че е спуснато на много директори на училища да организират родителски срещи за сряда, за да се намали присъствието на протестите. Звучеше смешно… допреди малко, когато получих покана за родителска среща за след два дни, т.е. сряда, по изключително спешния повод, цитирам: "избор на представител от родителите във всяка паралелка за конституирането на нов състав на Обществения съвет към училището“."
Според публикацията на Делчев, поне още две централни пловдивски училища са свикали извънредни родителски срещи. Друг родител, Светослав Димитров, свидетелства:
"Да, буквално днес са организирали родителска за сряда, в училището на малката щерка. Говорих с класния и той ми каза, че днес е разбрал и ще е нещо 'за коледните базари'."
Обичайните родителски срещи се провеждат в края на октомври и през ноември, като в Пловдив са имали и такива в началото на декември, само преди седмица. Часовете за провеждане на събранията са обикновено привечер, около 18:00 ч.
Общественикът Чило Попов коментира ситуацията с историческа аналогия:
"Така, както навремето комунистите си измисляха поводи и мероприятия на Великден и Коледа, за да спрат хората да отидат там, където ги водят сърцата им, така и днес ГЕРБ като наследник на ченгеджийската школа използва тези прийоми, само и само да може да попречи на гражданите да упражнят демократичното си право на събиране и протест."
Случаят предизвика разгорещени дискусии в социалните мрежи, като родители и граждани се питат дали извънредните срещи наистина имат образователен смисъл или са политически мотивирани.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 296
|предишна страница [ 1/50 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 34 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Венелин Петков: Функционерите на ДПС се сещат за избирателите си ...
12:56 / 09.12.2025
Здравни работници готвят протести заради новите проектобюджети
11:28 / 09.12.2025
Легендите Scorpions се завръщат в България с грандиозно юбилейно ...
11:05 / 09.12.2025
Доц. Стефановски: С над 16% са се увеличили ЯМР изследванията
11:07 / 09.12.2025
Ето героите, евакуирали танкера "Кайрос"
11:00 / 09.12.2025
Пенсионер: Платих 33,47 лева за килограм месо, хляб, мляко, брашн...
10:43 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS