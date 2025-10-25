Учениците излизат във ваканция

© Фокус Предстои първата ваканция през учебната 2025/2026 година. Почивните дни започват на 31 октомври и ще продължат до 3 ноември. Учениците ще почиват два учебни дни - петък и понеделник, вместо един както през изминалите години.



По инициатива на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев бяха приети промени в Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование, които позволиха по-гъвкаво разпределение на учебното време и осигуряване на по-ползотворна почивка на учениците и педагогическите специалисти.