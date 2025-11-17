Ученичката от Пловдив Елиф Шакир се включи в "Стани богат"

© Ученичката от Националната търговска гимназия в Пловдив Елиф Шакир се включи в новия сезон на "Стани богат“ – "Златната лига“. Форматът на предаването е специален – участници са ученици, а спечелените пари се даряват за кауза по избор.



Младата девойка впечатли както със знанията си, така и със социалната си ангажираност.



Каузата, която тя и нейното училище ще подкрепят със спечелената сума, е създаването на изнесена класна стая. Идеята на гимназията ѝ е да се изгради общо външно пространство, където учениците да се сплотят и да могат да дискутират значими теми, сред които тормозът в училище и как да се справят с него.



Засега Елиф спечели 1000 лева, но играта й продължава другата събота!