Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс

© "Непорочно зачатие" изненада родители и медици във Враца навръх Бабинден, съобщава BulNews. Невръстно момиче от града е родило, като отрича някога да е правило секс.



Куриозният случай е от около 5 часа тази сутрин. В Спешния център пристигнал сигнал за 15-годишно момиче с бъбречна криза и придружаващо заболяване - астма.



Към адреса в центъра на града била изпратена линейка с лекарски асистент М. Николова. При прегледа, без налична апаратура, тя установила, че девойката е бременна и има контракции.



Майката на момичето била шокирана, тъй като девойката твърдяла, че никога не е правила секс.



15-годишната била транспортирана в АГО-то на врачанската болница, където потвърдили, че раждането е започнало. Благодарение на бързата реакция на лекарския асистент и медиците в МБАЛ "Христо Ботев“, ученичката родила живо и здраво момиченце. То носи името Емилия, а майката заявява, че ще го отгледа.



По неофициална информация девойката не е от ромски произход и учи в ПГ "Димитраки Хаджитошин“. Остава въпросът как се е случило зачатието и защо нито родителите, нито "девойката" са забелязали физическите симптоми на бременността.



Темата за широкия достъп до информация и все по-ранния сексуален контакт при подрастващите е сензитивна именно заради тези последствия – деца раждат деца. Заетите, незабелязващи или неглежиращи проблемите родители стават все повече.



В този случай лекарският асистент е успял да предотврати усложнения с точната си преценка, но последиците биха могли да са много по-сериозни. В Деня на родилната помощ, е важно да отправим апел към родителите да разбират, подкрепят и да се интересуват от децата си, а към подрастващите - дайте си време да бъдете деца!