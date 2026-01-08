ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Ученичка роди във Враца, според нея никога не е правила секс
Куриозният случай е от около 5 часа тази сутрин. В Спешния център пристигнал сигнал за 15-годишно момиче с бъбречна криза и придружаващо заболяване - астма.
Към адреса в центъра на града била изпратена линейка с лекарски асистент М. Николова. При прегледа, без налична апаратура, тя установила, че девойката е бременна и има контракции.
Майката на момичето била шокирана, тъй като девойката твърдяла, че никога не е правила секс.
15-годишната била транспортирана в АГО-то на врачанската болница, където потвърдили, че раждането е започнало. Благодарение на бързата реакция на лекарския асистент и медиците в МБАЛ "Христо Ботев“, ученичката родила живо и здраво момиченце. То носи името Емилия, а майката заявява, че ще го отгледа.
По неофициална информация девойката не е от ромски произход и учи в ПГ "Димитраки Хаджитошин“. Остава въпросът как се е случило зачатието и защо нито родителите, нито "девойката" са забелязали физическите симптоми на бременността.
Темата за широкия достъп до информация и все по-ранния сексуален контакт при подрастващите е сензитивна именно заради тези последствия – деца раждат деца. Заетите, незабелязващи или неглежиращи проблемите родители стават все повече.
В този случай лекарският асистент е успял да предотврати усложнения с точната си преценка, но последиците биха могли да са много по-сериозни. В Деня на родилната помощ, е важно да отправим апел към родителите да разбират, подкрепят и да се интересуват от децата си, а към подрастващите - дайте си време да бъдете деца!
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Язовир "Ивайловград" прелива!
17:41 / 08.01.2026
Иззеха голямо количество нелегално пилешко месо на ГКПП "Капитан ...
17:08 / 08.01.2026
Ледена пързалка в Пампорово, шофьори смениха посоката
16:29 / 08.01.2026
Ексминистър обясни пред Ризова за огромните кражби в здравеопазва...
16:15 / 08.01.2026
НИМХ потвърди прогнозата си за сняг и минус 12 градуса после
15:20 / 08.01.2026
Очаква ни много студена сутрин
15:15 / 08.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Необменените стотинки могат да бъдат спасение за бездомни животни
21:07 / 06.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS