Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколко удара на убиеца преди това

15-годишно момче е задържано за 72 часа след фаталното спречкване в столичен мол, което завърши със смъртта на друго 15-годишно дете.



Извършителят е известен в престъпния контингент и от 2022 година до днес има регистрирани 5 престъпления. Убийството е станало с един-единствен удар, нанесен с нож, чието острие е дълго 9-10 сантиметра. Преди това убитият е нанесъл няколко удара на обвиняемия. И двамата са от ромски произход.



Това съобщиха от полицията и прокуратурата на брифинг с подробности за тежкия инцидент.