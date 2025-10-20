ЗАРЕЖДАНЕ...
|Убийството в мола е станало с един удар, убитият е нанесъл няколко удара на убиеца преди това
Извършителят е известен в престъпния контингент и от 2022 година до днес има регистрирани 5 престъпления. Убийството е станало с един-единствен удар, нанесен с нож, чието острие е дълго 9-10 сантиметра. Преди това убитият е нанесъл няколко удара на обвиняемия. И двамата са от ромски произход.
Това съобщиха от полицията и прокуратурата на брифинг с подробности за тежкия инцидент.
