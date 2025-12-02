ЗАРЕЖДАНЕ...
|Убиха жена на пешеходна пътека, виновникът избяга
Досъдебното производство е под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик. Вчера в късния следобед в РУ-Септември бил получен сигнал за блъсната жена на пешеходна пътека на главния път преминаващ през беловското село Момина клисура. На мястото незабавно били изпратени екипи на полицията и "Спешна помощ“.
За съжаление медицинският екип констатирал смъртта на 73-годишната пешеходка от същото село. Водачът на автомобила, причинил инцидента, напуснал местопроизшествието и се укрил. За неговото установяване и задържане бил сформиран екип от криминалисти при РУ-Септември и ОДМВР-Пазарджик, разследващи полицаи, полицейски и младши-полицейски инспектори, експерти.
За случая е уведомен и дежурен прокурор от Окръжната прокуратура в Пазарджик. В резултат на предприетите действия и активната и целенасочена работа през цялата нощ скоро разследващите разбрали, че мъжът причинил катастрофата е 28-годишен жител на Якоруда.
Той е открит и задържан в ареста на РУ-Разлог, а возилото му лек автомобил "Опел“ е иззето. Тестван е с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, като пробите му са отрицателни. Работата по случая продължава, води се досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Пазарджик.
