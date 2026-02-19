ИЗПРАТИ НОВИНА
Туристът, оцялял 4 дни в Стара планина: Най-тежкото беше в неделя, защото започна да вали мокър сняг
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:13Коментари (0)459
©
Планински спасители откриха туриста, който беше в неизвестност от четири дни.

Никола Владов е намерен в района над Бабско пръскало в Стара планина, силно изтощен вследствие на продължителния престой без храна. Въпреки това е в стабилно общо състояние.

Той е бил заседнал в пряспа. Планински спасители подготвят акция по свалянето му от планината. Очаква се групата да слезе в подножието по-късно тази вечер.

"Хвана ме лошо време. Когато те хване лошо време, нямаш много избор. Може би най-тежкото беше в неделя, защото започна да вали мокър сняг, който се трупаше на вратата, и ми беше ясно, че през нощта ще замръзне. Не можех да отворя вратата и да изляза навън. Затова излизах и изривах всичко, а след един час отново влизах до печката, мокър", сподели Никола, цитиран от Bulgaria On Air

Вчерашните метеорологични условия в планината - силен вятър над 150 км/ч и обилен снеговалеж - не позволиха да започнат активни спасителни действия.

"Той, ако не беше в заслона, нямаше да е жив, но е успял да стигне горе, да се подслони - всичко е наред. Това, което е направил, е спасило живота му. Ако не беше стоял там тези четири дни, мисля, че нямаше да сме сега тук и толкова щастливи", каза директорът на Централен Балкан - Георги Кръстев.







