Търговци: Имаме сериозни опасения, че цената на говеждото може да достигне 20 евро за килограм в Гърция

Потребителите в Гърция са изправени пред нови шокови увеличения на цените на месото, особено на говеждото, предава Bulgaria ON AIR. Търговците изразяват сериозни опасения, че цената на говеждото може да достигне дори 20 евро за килограм през следващите месеци.



Цените на месото се увеличиха рязко – с до 50%, докато животновъдният сектор остава "на колене" заради липсата на държавна подкрепа и промените в селскостопанската политика.



Най-голямо увеличение е отчетено при говеждото месо, следвано от пилешкото:



Пресен говежди черен дроб (внос): 5,98 евро на 09.02.2024 → 8,98 евро на 09.02.2025 (+50,17%)



Прясно говеждо филе (внос): 7,98 евро → 11,98 евро (+50,13%)



Телешко прясно (внос): 10,98 евро → 14,98 евро (+36,43%)



Прясно говеждо (внос): 8,98 евро → 11,98 евро (+33,41%)



Пилешко руло: 6,98 евро → 8,98 евро (+28,65%)



От друга страна, най-големи намаления са отчетени при свинското месо:



Свински бут (внос): 4,48 евро → 3,48 евро (-22,32%)



Пресен свински врат (внос): 7,98 евро → 6,98 евро (-12,53%)



Причините за непрекъснатото поскъпване на говеждото са няколко: намаляване на производството в ЕС, високо търсене от Обединените арабски емирства и недостатъчна подкрепа от държавата за животновъдството.



"Ние сме страна, която може да покрие само 15%–20% от нуждите си, така че като производители не можем да определяме цената на говеждото месо. Тя се определя от вноса", обяснява Димитрис Махайридис, животновъд и месар.