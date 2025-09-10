ЗАРЕЖДАНЕ...
|Търговци: Имаме сериозни опасения, че цената на говеждото може да достигне 20 евро за килограм в Гърция
Цените на месото се увеличиха рязко – с до 50%, докато животновъдният сектор остава "на колене" заради липсата на държавна подкрепа и промените в селскостопанската политика.
Най-голямо увеличение е отчетено при говеждото месо, следвано от пилешкото:
Пресен говежди черен дроб (внос): 5,98 евро на 09.02.2024 → 8,98 евро на 09.02.2025 (+50,17%)
Прясно говеждо филе (внос): 7,98 евро → 11,98 евро (+50,13%)
Телешко прясно (внос): 10,98 евро → 14,98 евро (+36,43%)
Прясно говеждо (внос): 8,98 евро → 11,98 евро (+33,41%)
Пилешко руло: 6,98 евро → 8,98 евро (+28,65%)
От друга страна, най-големи намаления са отчетени при свинското месо:
Свински бут (внос): 4,48 евро → 3,48 евро (-22,32%)
Пресен свински врат (внос): 7,98 евро → 6,98 евро (-12,53%)
Причините за непрекъснатото поскъпване на говеждото са няколко: намаляване на производството в ЕС, високо търсене от Обединените арабски емирства и недостатъчна подкрепа от държавата за животновъдството.
"Ние сме страна, която може да покрие само 15%–20% от нуждите си, така че като производители не можем да определяме цената на говеждото месо. Тя се определя от вноса", обяснява Димитрис Махайридис, животновъд и месар.
