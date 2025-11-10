ИЗПРАТИ НОВИНА
Турци масово пазаруват отвъд граница, в Гърция за литър зехтин плащат 10 евро, а в родината – 20
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:54Коментари (0)508
©
Почти всеки месец Чихан Читак сяда в колата си, взема паспорта и тръгва от Истанбул към Александруполис — гръцки град на едва 40 километра от турската граница. След около четири часа път той вече се разхожда из претъпканите коридори на местния супермаркет, където пълни количката си с вино, сирене и други продукти, струващи значително по-малко от цените в Турция.

"Зехтинът, който тук е 10 евро за литър, у дома е двойно. Средно всичко ми излиза една трета“, казва Читак, генерален мениджър в компания за храни и напитки, цитиран от Bloomberg.

Той не е единствен: според последните данни трансграничното пазаруване от турска страна е достигнало най-високия си дял от 2012 г. насам.

Причината е проста: скокът на цените на храните в Турция и по-силната турска лира правят гръцките магазини по-изгодни за ежедневни покупки. Сцени с десетки и дори стотици турски граждани, пазаруващи в гръцките вериги, вече са обичайни. Мнозина споделят преживяванията си и в социалните мрежи, където събират хиляди гледания.

Сравненията между супермаркетите са красноречиви. В Lidl в Александруполис мляното говеждо струва 9.36 евро за килограм, докато в Турция цената достига 12.10 евро. Говеждите колбаси са почти наполовина по-евтини, а сирене гауда и шоколадови бонбони Kinder — около една трета от турските цени.

Тенденцията е резултат от промяна в икономическата политика на Анкара. След назначаването на финансовия министър Мехмет Симсек през 2023 г. Турция се върна към по-конвенционален икономически подход, което доведе до укрепване на лирата и понижение на инфлацията на храните от 54% до 35%.

Въпреки това реалната стойност на потребителската кошница продължава да расте. От началото на мандата на Симсек до октомври цените на храните и безалкохолните напитки са се увеличили с 144%. Централната банка прогнозира, че инфлацията ще остане над 30% до края на годината.

Опозицията обвини президента Ердоган, че е довел гражданите до ситуация, в която трябва да напускат страната, за да напълнят хладилниците си.

"След 23 години това е страната, с която Ердоган се хвали“, заяви лидерът на Републиканската народна партия Озгюр Озел.

Туристическите агенции в Истанбул, Чанаккале и Бурса бързо са превърнали тенденцията в бизнес. За около 50 евро турци могат да се запишат на еднодневна автобусна екскурзия до Александруполис, да пазаруват в Lidl, Jumbo и Metro, да обядват с по-евтини морски дарове и да се върнат същия ден.

"Хората купуват всичко — месо, сирене, макарони, зеленчуци. Евтино е и качеството е добро“, казва Мухамет Тамдегер, собственик на агенция в Бурса.

Читак планира да продължи пътуванията си. Единственото неудобство остава завръщането, тъй като опашките на границата често са огромни. "Преди няколко дни паспортният контрол отне часове“, споделя той.







