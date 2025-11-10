ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Турци масово пазаруват отвъд граница, в Гърция за литър зехтин плащат 10 евро, а в родината – 20
"Зехтинът, който тук е 10 евро за литър, у дома е двойно. Средно всичко ми излиза една трета“, казва Читак, генерален мениджър в компания за храни и напитки, цитиран от Bloomberg.
Той не е единствен: според последните данни трансграничното пазаруване от турска страна е достигнало най-високия си дял от 2012 г. насам.
Причината е проста: скокът на цените на храните в Турция и по-силната турска лира правят гръцките магазини по-изгодни за ежедневни покупки. Сцени с десетки и дори стотици турски граждани, пазаруващи в гръцките вериги, вече са обичайни. Мнозина споделят преживяванията си и в социалните мрежи, където събират хиляди гледания.
Сравненията между супермаркетите са красноречиви. В Lidl в Александруполис мляното говеждо струва 9.36 евро за килограм, докато в Турция цената достига 12.10 евро. Говеждите колбаси са почти наполовина по-евтини, а сирене гауда и шоколадови бонбони Kinder — около една трета от турските цени.
Тенденцията е резултат от промяна в икономическата политика на Анкара. След назначаването на финансовия министър Мехмет Симсек през 2023 г. Турция се върна към по-конвенционален икономически подход, което доведе до укрепване на лирата и понижение на инфлацията на храните от 54% до 35%.
Въпреки това реалната стойност на потребителската кошница продължава да расте. От началото на мандата на Симсек до октомври цените на храните и безалкохолните напитки са се увеличили с 144%. Централната банка прогнозира, че инфлацията ще остане над 30% до края на годината.
Опозицията обвини президента Ердоган, че е довел гражданите до ситуация, в която трябва да напускат страната, за да напълнят хладилниците си.
"След 23 години това е страната, с която Ердоган се хвали“, заяви лидерът на Републиканската народна партия Озгюр Озел.
Туристическите агенции в Истанбул, Чанаккале и Бурса бързо са превърнали тенденцията в бизнес. За около 50 евро турци могат да се запишат на еднодневна автобусна екскурзия до Александруполис, да пазаруват в Lidl, Jumbo и Metro, да обядват с по-евтини морски дарове и да се върнат същия ден.
"Хората купуват всичко — месо, сирене, макарони, зеленчуци. Евтино е и качеството е добро“, казва Мухамет Тамдегер, собственик на агенция в Бурса.
Читак планира да продължи пътуванията си. Единственото неудобство остава завръщането, тъй като опашките на границата често са огромни. "Преди няколко дни паспортният контрол отне часове“, споделя той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Хърватия преживя сериозни промени в своята парична сис...
11:03 / 10.11.2025
36 години от едно от най-значимите събития в новата история на Бъ...
10:31 / 10.11.2025
Диана Русинова: Никога не сме искали рали "Пампорово" да се спре
10:12 / 10.11.2025
Попариха ни за Нова година
10:15 / 10.11.2025
Военните с антидрон система в Бургас заради рафинерията "Лукойл"
09:26 / 10.11.2025
10 ноември 1989 г.- Падането на един режим и раждането на демокра...
09:23 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS