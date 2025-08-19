Три от най-големите болници в страната спасиха 9-годишно дете

© 9-годишно момиче – здраво, усмихнато и обикновено без някакви драматични оплаквания… До деня, когато постъпва по спешност в Клиника по детска хирургия на УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив заради настъпило остро кървене от белия дроб. След преглед и образни изследвания се взима решение към лечението да се присъединят и екипите на Детска хирургия – Пирогов, както и детските кардиолози на Национална кардиологична болница. Това съобщиха от Детска хирургия - Пирогов на Facebook страницата си.



Критично е състоянието на малката пациентка при транспортирането ѝ в София. Детските анестезиолози и детските хирурзи в болница "Пирогов“ пристъпиха към спешна стабилизация и овладяване на кървенето.



В резултат на предварителната координация между болниците, последва втора високоспециализирана ангиографска процедура в Националната кардиологична болница.



Общият екип под ръководството на проф. Анна Кънева (НКБ), доц. Елисавета Левунлиева (НКБ), доц. Богдан Младенов (Пирогов) и проф. Христо Шивачев (Пирогов) с участието на д-р Дончев (детски анестезиолог, Пирогов), д-р Любомир Димитров (детски кардиолог, НКБ), д-р Михаела Емилова (специализант по детска хирургия, Пирогов), мед. с. Снежанка Въгленова (Детска хирургия – Пирогов), анест. с. Евелина Евгениева (НКБ) и лаборант Ивелина Тупарева (НКБ), извърши локализиране и лечение на патологичен кръвоносен съд на белия дроб, което доведе до спиране на кървенето.



След процедурата пациентката е била върната в Детска хирургия – Пирогов за наблюдение и долекуване. Дни по-късно успяхо да изпишат детето от болницата. Възстановено и здраво



Тази история е за моментите, в които детските лекари, медицинските сестри и лаборантите – в този случай на три от най-големите детски структури в страната (УМБАЛ "Свети Георги" – Пловдив, Националната кардиологична болница и УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"), мислим и функционираме като един организъм в името на живота.