ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Тренд": Пет сигурни формации в следващия парламент
Избирателна активност на предстоящите предсрочни парламентарни избори се очаква да бъде по-висока от последните няколко вота. 59% от всички пълнолетни български граждани, живеещи на територията на страната, декларират, че ще упражнят правото си на глас на 19 април. Правим уточнението, че 1% от извадката се равнява на 52 500 души, което означава, че около 3 милиона и 100 хиляди избиратели могат да се явят пред урните.
Пет формации със сигурност ще имат представителство в следващото Народно събрание. Две партии остават близо до 4-процентната парламентарна бариера.
Лидер в подредбата е новата формация на Румен Радев, която събира подкрепата на 32.7% от гласуващите. Втори остават ГЕРБ-СДС с 20,4%. Очертава се неяснота за третото място, за което ще спорят ПП-ДБ (10,9%) и ДПС-Ново начало (10,5%). Възраждане е на пета позиция със 7,8% подкрепа сред гласуващите. Близо до бариерата остават БСП (3,8%), както и МЕЧ (3,6%). "Има такъв народ“ може да разчита на 2,5%, Алиансът за права и свободи разполага с 1,7%, а Величие има подкрепата на 1,6% сред гласуващите.
Данните са преизчислени без процента на посочилите, че ще гласуват с "не подкрепям никого“, който през този месец е 1,9%.
Проучване на "Тренд“ по поръчка на "24 часа", посветено на електоралните нагласи спрямо предстоящите предсрочни парламентарни избори. Изследването е реализирано в периода между 12 и 18 февруари 2026 г. чрез пряко полустандартизирано интервю "лице в лице" с таблет сред 1002 души на възраст 18+.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 172
|предишна страница [ 1/29 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Започват Великденските пости
08:04 / 23.02.2026
Православна църква почита паметта на Свети Поликарп Смирненски
07:54 / 23.02.2026
Зимата си тръгва
07:55 / 23.02.2026
"Дечев привиквал ли е днес полицаите, ангажирани със случая "Петр...
23:19 / 22.02.2026
При сигналите за педофилия ГДБОП искали свидетелят да излезе от а...
22:21 / 22.02.2026
Борислав Гуцанов: Имаме олимпийски рекорд - 24 часа и 20 минути г...
21:32 / 22.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Хиляди туристи тръгнаха към Пловдив, оставиха милиони
13:55 / 21.02.2026
Заради дъждовете затвориха път в Пловдивско
17:59 / 21.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS