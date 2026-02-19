ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Току-що в ръцете ми умря човек": Разказът на една жена за борбата между живота и фаталните митове
В социалните мрежи Якимова описа инцидент, разиграл се пред очите ѝ, докато преминава случайно по улицата. Тя заварва суматоха около паднал мъж, който вече е започнал да посинява. Докато околните са били в паника, тя поема контрол над ситуацията, прилагайки стриктно медицинските протоколи.
"Току-що умря човек в ръцете ми. Трагедия, която се разиграва на нашата улицата - човекът паднал, посинял, около него се щурат няколко души, аз съм случен минувач и виждам суматохата. Само един се сетил да се обади на 112 ама какво да каже, как, какво да направи..."
Якимова описва момента, в който професионалният тренинг надделява над емоциите:
"Реагирам светкавично и супер хладнокръвно и по протокол - проверявам пулс - няма, дишане - няма... започвам сърдечен масаж, "разпореждам" на хората какво да правят."
В продължение на 15 минути, времето, необходимо на линейката да пристигне, тя извършва реанимационни действия, докато едновременно с това инструктира свидетелите как да комуникират с тел. 112 и как да осигурят предпазни средства за обдишването.
Един от най-критичните моменти в разказа ѝ е сблъсъкът с широко разпространената дезинформация. Докато тя се бори за живота на човека, присъстващите изразяват опасения, че той може да си е "глътнал езика“. "НЯМА ТАКОВА НЕЩО КАТО ГЛЪТНАТ ЕЗИК, само дето не изкрещях“, споделя с гняв и тъга Якимова, подчертавайки, че подобни митове често пречат на правилната помощ.
Въпреки 40-минутните усилия на медицинския екип и навременната намеса на Якимова, мъжът не е успешен да бъде спасен. Причината остава неясна — от масивен инфаркт до белодробна емболия.
Въпреки фаталния край, Ели Якимова е категорична: обучението е това, което дава шанс там, където иначе има само безпомощност.
"Сигурно ако не бях преминала такова обучение, за този човек и капчица надежда нямаше да има... но аз успях да я дам, макар и за кратко.“
Случаят служи като силен апел към обществото за по-висока здравна култура и преминаване на практически курсове. Якимова призовава гражданите да не подценяват собственото си здраве и да се научат да помагат на другите в беда.
За тези, които искат да придобият тези умения, Академия Първа Помощ предлага редовни обучения, чийто график може да бъде намерен на техния официален сайт.
