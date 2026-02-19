ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Току-що в ръцете ми умря човек": Разказът на една жена за борбата между живота и фаталните митове
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:30Коментари (0)850
©
Трагедия на столична улица се превърна в поредното напомняне за критичното значение на познанията по първа помощ. Ели Якимова от "Академия Първа Помощ“ сподели за тежък инцидент, при който се е борила за живота на непознат в продължение на 15 безкрайни минути.

В социалните мрежи Якимова описа инцидент, разиграл се пред очите ѝ, докато преминава случайно по улицата. Тя заварва суматоха около паднал мъж, който вече е започнал да посинява. Докато околните са били в паника, тя поема контрол над ситуацията, прилагайки стриктно медицинските протоколи.

"Току-що умря човек в ръцете ми. Трагедия, която се разиграва на нашата улицата - човекът паднал, посинял, около него се щурат няколко души, аз съм случен минувач и виждам суматохата. Само един се сетил да се обади на 112 ама какво да каже, как, какво да направи..."

Якимова описва момента, в който професионалният тренинг надделява над емоциите:

"Реагирам светкавично и супер хладнокръвно и по протокол - проверявам пулс - няма, дишане - няма... започвам сърдечен масаж, "разпореждам" на хората какво да правят."

В продължение на 15 минути, времето, необходимо на линейката да пристигне, тя извършва реанимационни действия, докато едновременно с това инструктира свидетелите как да комуникират с тел. 112 и как да осигурят предпазни средства за обдишването.

Един от най-критичните моменти в разказа ѝ е сблъсъкът с широко разпространената дезинформация. Докато тя се бори за живота на човека, присъстващите изразяват опасения, че той може да си е "глътнал езика“. "НЯМА ТАКОВА НЕЩО КАТО ГЛЪТНАТ ЕЗИК, само дето не изкрещях“, споделя с гняв и тъга Якимова, подчертавайки, че подобни митове често пречат на правилната помощ.

Въпреки 40-минутните усилия на медицинския екип и навременната намеса на Якимова, мъжът не е успешен да бъде спасен. Причината остава неясна — от масивен инфаркт до белодробна емболия.

Въпреки фаталния край, Ели Якимова е категорична: обучението е това, което дава шанс там, където иначе има само безпомощност.

"Сигурно ако не бях преминала такова обучение, за този човек и капчица надежда нямаше да има... но аз успях да я дам, макар и за кратко.“

Случаят служи като силен апел към обществото за по-висока здравна култура и преминаване на практически курсове. Якимова призовава гражданите да не подценяват собственото си здраве и да се научат да помагат на другите в беда.

За тези, които искат да придобият тези умения, Академия Първа Помощ предлага редовни обучения, чийто график може да бъде намерен на техния официален сайт.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Обърканата пенсионна формула карат хората да се осигуряват минима...
20:54 / 19.02.2026
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват...
19:45 / 19.02.2026
Автомобилите минават на годишен технически преглед, независимо от...
19:25 / 19.02.2026
Гюров назначи двама заместник-министри на външните работи
20:10 / 19.02.2026
Калушев, след като разбира за смъртта на българин в Мексико: Вие ...
15:45 / 19.02.2026
Гюров каза "Да" на ЦИК
15:13 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
Арестуваха британския принц Андрю
Бюджет на Пловдив за 2025 година
Протести срещу Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: