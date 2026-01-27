Той ще е новият премиер?

© БГНЕС На 99% е ясно, че Андрей Гюров ще заеме поста служебен министър-председател. Това научи ФОКУС от свои източници.



Припомняме, че по-рано днес Рая Назарян от ГЕРБ отказа да бъде служебен премиер.



"С президента Илияна Йотова обсъдихме какво е най-важно за този служебен кабинет, каква да бъде фигурата на служебния министър-председател, както и на вътрешния министър. Защото всичко това е с цел да се постигне едно широко голямо доверие сред избирателите", каза председателят на 51-ото Народно събрание Рая Назарян пред журналисти след срещата с президента във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.



По-интересното е името на служебния вътрешен министър. Сигурни източници на ФОКУС гарантираха, че това ще бъде Емил Ганчев. Той е бил заместник-министър на вътрешните работи в служебния кабинет на Стефан Янев през 2021 година.



Емил Ганчев е заемал длъжността заместник-министър на вътрешните работи от края на януари до май 2017 година. Бил е служител в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество през 2020 година.