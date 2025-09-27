ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тодор Раев - бохемски живот без лишения и доста пороци
"Разбивач на женски сърца“ и вечен бохем
Тодор Раев е известен и със славата си на бохем и човек, който обича компанията. "Много приятели имам, много ме уважават всички“, казва той. Признава, че никога не се е отказвал от живота, който харесва – веселби, танци и срещи с хора.
Тайният коз: Генът и силата на духа
Как човек, отдаден на "пороците“, достига 92 години? "Генът“, категоричен е Бай Тошо. Родът му е дълголетен – брат му Иван починал на 101 години, а родителите – близо до стоте. "Изкарахме без болести, без проблеми живота си“, разказва той.
От Чепеларе до Европа: Живот на колела
Тодор Раев е роден през 1933 г. в Чепеларе, в семейство с пет деца. Спомня си ясно Втората световна война, бомбардировките от 1944 г. и партизанските времена. Професионалният му живот преминава зад волана – като тираджия е изминал около 20 милиона километра из Европа. Карал плодове за Скандинавия, осветителни тела за Австрия и Италия, дрехи, обувки и стоки, които по онова време липсвали в България.
Чудо на медицината
Едно от най-невероятните преживявания на Бай Тошо е тежка белодробна емболия, която преживява по време на курс за Англия. Спират го на бензиностанция в Германия, а медицински хеликоптер го транспортира до болница в Бремен. След три месеца лечение и народна рецепта – меча мас, борова смола и прясно мляко – той се възстановява напълно.
Бохемският живот продължава и след пенсия
Дори след пенсионирането си Бай Тошо не се отказва от веселия живот. На 60 започва да ходи по дискотеки и така продължава до 80-годишна възраст. "Давах живот на хората, вдигах младите да танцуват“, спомня си той. Днес признава, че се чувства добре, пази вярата си и не пропуска да запали свещ в църквата.
Семейството – Най-голямата ценност
Въпреки многото пътувания и преживявания, най-голямата радост за Бай Тошо са децата и внучетата му. "Всеки ден ми се обаждат. Обичат ме много. Те ми са всичко“, казва той.
Така историята на Тодор Раев звучи като роман – бохемски живот без лишения, изпитания, които биха пречупили мнозина, и дълголетие, което той отдава на гена, вярата и добрината си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Икономист: Четиридневна работна седмица означава две неща
10:11 / 27.09.2025
Константин: Искам да се извиня на всички хора
09:38 / 27.09.2025
Как държавата ще реши проблема с безводието у нас?
09:20 / 27.09.2025
Нивото на язовир "Жребчево" е критично ниско
08:26 / 27.09.2025
Празник е! Не организирайте шумни забавления
08:47 / 27.09.2025
Първите снежинки са факт
08:49 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Празник е, има една забрана за жените
08:05 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS