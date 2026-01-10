ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тир се обърна и затвори магистрала "Марица" край Хасково
Тежкотоварният камион се е преобърнал малко преди 16:00 часа днес при 33-и километър край Хасково в посока Пловдив, предаде Haskovo.info.
Вследствие на инцидента трафикът в участъка е напълно преустановен и се пренасочва по обходен маршрут през пътен възел "Димитровград“ – по път I-8 Хасково – Пловдив, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура“.
По информация на Пътна полиция водачът не е пострадал, а направените му проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
До вдигането на камиона магистралата в този участък остава затворена за движение. Извършва се неговото претоварване.
