The New York Times постави на първа страница мащабните антиправителствени протести в България

© На първа страница на авторитетния вестник The New York Times бе позиционирана голяма снимка от "Триъгълника на властта" от мащабния протест срещу правителството на Росен Желязков от 10 декември, което доведе след себе си ден по-късно премиерът и целият Министерски съвет да подаде оставка.



Изданието отбелязва, че десетки хиляди хора са се събрали в сряда в цяла България, настоявайки за оставката на премиера Желязков. Демонстрантите обвиняват правителството в широко разпространена корупция. Демонстрациите се провеждат няколко седмици преди влизането на България в еврозоната на 1 януари.



Припомняме, че българският премиер Росен Желязков официално обяви оставката на кабинета си на 11 декември. Решението беше взето на фона на многоседмични масови протести и предстоящия вот на недоверие в парламента.



Причини за оставката



От края на ноември в цялата страна се провеждат протести срещу данъчната политика и повишаването на осигурителните вноски в страната. Хиляди граждани излязоха по улиците на София, настоявайки за смяна на правителството и по-силна борба с корупцията. Ден преди това протестиращи в столицата проектираха лозунги като "Оставка“ и "Мафия, вън“ върху сградата на парламента.



Според медийни оценки, базирани на кадри от дрон, броят на демонстрантите е надхвърлил 100 000, докато някои източници смятат, че в българската столица са се събрали до 150 000 души.



Студенти от софийски университети се присъединиха към митингите, които според организаторите надминаха протестите от миналата седмица, които привлякоха над 50 000 души.