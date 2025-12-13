ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|The New York Times постави на първа страница мащабните антиправителствени протести в България
Изданието отбелязва, че десетки хиляди хора са се събрали в сряда в цяла България, настоявайки за оставката на премиера Желязков. Демонстрантите обвиняват правителството в широко разпространена корупция. Демонстрациите се провеждат няколко седмици преди влизането на България в еврозоната на 1 януари.
Припомняме, че българският премиер Росен Желязков официално обяви оставката на кабинета си на 11 декември. Решението беше взето на фона на многоседмични масови протести и предстоящия вот на недоверие в парламента.
Причини за оставката
От края на ноември в цялата страна се провеждат протести срещу данъчната политика и повишаването на осигурителните вноски в страната. Хиляди граждани излязоха по улиците на София, настоявайки за смяна на правителството и по-силна борба с корупцията. Ден преди това протестиращи в столицата проектираха лозунги като "Оставка“ и "Мафия, вън“ върху сградата на парламента.
Според медийни оценки, базирани на кадри от дрон, броят на демонстрантите е надхвърлил 100 000, докато някои източници смятат, че в българската столица са се събрали до 150 000 души.
Студенти от софийски университети се присъединиха към митингите, които според организаторите надминаха протестите от миналата седмица, които привлякоха над 50 000 души.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 24
|предишна страница [ 1/4 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, ощ...
16:22 / 13.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
Изтеглят от пазара продукт заради опасна бактерия
15:47 / 13.12.2025
Все повече работодатели ни следят чрез технологии- какво правим н...
15:33 / 13.12.2025
Астролог: 2026 г. ще донесе глобален преход и силни промени зарад...
14:42 / 13.12.2025
Петър Стоянович: Масовият млад българин все още е социален парази...
13:20 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS