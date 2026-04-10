Тежкотоварен автомобил се е преобърнал в Прохода на Републиката край село Въглевци. При инцидента е пострадал шофьорът на камиона – турски гражданин, който е откаран в болница за преглед и лечение.

По информация на полицията пробата на водача за алкохол е положителна. Все още не се съобщават подробности за количеството установен алкохол в кръвта, но по случая е започнато разследване.

Заради катастрофата движението през прохода Хаинбоаз е силно затруднено, като на място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. Водачите се призовават да преминават с повишено внимание и да спазват указанията на контролните органи.

Причините за инцидента се изясняват, като се проверява дали употребата на алкохол е довела до загуба на контрол върху тежкотоварния автомобил. Проходът на Републиката е сред ключовите пътни връзки между Северна и Южна България и често е натоварен с интензивен трафик на товарни превозни средства.

