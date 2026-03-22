Автор: Вилислава Ветренска 15:03 15:03 232 232

Тежка катастрофа е станала между джип и тир по пътя Враца - Монтана. Това става ясно от кадри в социалните мрежи.



Катастрофата е станала недалеч от разклона село Краводер, в местността "Балковица".



На място има екипи на полицията и линейка. Към момента не се съобщава за пострадали или починали, но джипът е буквално неузнаваем.



Движението е затруднено.



Шофирайте внимателно!