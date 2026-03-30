Ако слушаме Бойко Борисов, излиза, че планът за децата на София е да се лекуват в Пловдив и Бургас. Понеже там има кметове на ГЕРБ а дотам има магистрала, строена от ГЕРБ. Повече от 20 години държавата не успя да изгради Национална детска болница в столицата – въпреки че имаше всички възможности да го направи. Има ли нужда да припомняме кой беше начело на държавата през по-голямата част от това време? И кой управляваше София? Но не, удобно е днес вината да се прехвърли. Сигурно аз съм виновен и за хиперинфлацията през 90-те.
Така кметът на София Васил Терзиев отговори във фейсбук на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който по-рано днес заяви от Пловдив, че столицата никога няма да има детска клиника, защото "там кметът е лама".
Терзиев посочва, че проектът на Национална детска болница "най-накрая започва да се движи благодарение на активните граждани и експерти, които не губят надежда. И да, въпреки ГЕРБ". Стартирала е подготовката за проектиране.
"Столична община е готова да изпълни своята част. Очакваме данните, които проектирането ще ни даде - за да изградим довеждащата инфраструктура – улици, достъпи и обслужване на бъдещата болница. Децата на България имат нужда от болница – не от оправдания и махленско заяждане", заявява Терзиев.
Какво точно каза в Пловдив Борисов - научете тук!
Терзиев захапа лошо Борисов заради думите му в Пловдив
Още по темата
/
Още от Институции
/
МВР отговори на Пеевски
30.03
Оставиха в ареста 22-годишния Християн Симеонов, обвинен в опит за убийство на полицай и баща му
30.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Забиха две кирки в колата на млада дама
22:54 / 30.03.2026
Крум Зарков за договора с Украйна: Акт на върховна политическа бе...
23:03 / 30.03.2026
Иво Сиромахов: Тая краставица струва 15 евра, не е някакъв евтинд...
22:34 / 30.03.2026
"Не ни въвличайте във война": Радев с остър коментар срещу властт...
23:04 / 30.03.2026
Синоптик: Ще си натрупа доста сняг в Родопите
21:13 / 30.03.2026
МВР отговори на Пеевски
22:10 / 30.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.