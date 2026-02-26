ЗАРЕЖДАНЕ...
|Теодора Георгиева: Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми
В обращението на Европрокуратурата не се уточнява какво е то. Колегията е отложила решението си за конкретната санкция. Уточнява се обаче, че предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва освобождаване от поста.
На въпроса какво се е случило, Теодора Георгиева заяви: "Не знам. Вие медиите питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор. Аз също искам да получа отговор. Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми“.
По думите ѝ пет съдии от Съда на Европейския съюз са казали, че няма нарушение, а основание за налагане на забележка.
Осветлението на кръговото кръстовище на Асеновградско шосе и околовръстното до ж.п.линията на КЦМ, работи през деня от няколко седмици
преди 30 мин.
0
