Теодора Георгиева: Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми
Автор: ИА Фокус 08:13Коментари (1)1393
©
"Какво значи тежко нарушение? Първо – какво значи нарушение? Второ - какво е тежко нарушение? Има ли политическо влияние от определени фигури? И в крайна сметка не е ли важно да се знае какво точно е това, което се е случило“. Това коментира пред bTV българският европейски прокурор Теодора Георгиева, след като беше съобщено, че Еропейската прокуратура е установила, че тя е виновна за тежко нарушение.

В обращението на Европрокуратурата не се уточнява какво е то.  Колегията е отложила решението си за конкретната санкция. Уточнява се обаче, че предвид сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност,  която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва освобождаване от поста. 

На въпроса какво се е случило, Теодора Георгиева заяви: "Не знам. Вие медиите питахте много пъти какво се е случило и не получихте отговор. Аз също искам да получа отговор. Даването на информация, която е известна за целия български народ, няма как да е нещо тайно. Аз не мога да разбера какво точно е нарушението ми“.

По думите ѝ пет съдии от Съда на Европейския съюз са казали, че няма нарушение, а основание за налагане на забележка.


