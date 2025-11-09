ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Теодора Духовникова: Малко народи приличат на нашия
"Понякога сърцето много кардинално предпоставя нещата", казва актрисата Теодора Духовникова в ефира на NOVA.
След това при връщането си в България се явила на кастинг за Народния театър и била поканена да стане актриса там.
И до ден днешен през нея минава сянка на съмнение дали е стъпила здраво на пътя си, дали се развива по начина, по който трябва. Самочувствието се изгражда много бавно.
За 10 ноември 1989 г. си спомня, защото родителите й били в хола и цял ден гледали телевизия зашеметени. Чак като пораснала тя осъзнала какъв шанс има да не расте в такъв режим.
Тя обича България и хората в нашата страна. "Хем сме част от Европа, хем бягаме от дисциплината и сме по-страстни и по-шумни. Малко народи приличат на нашия – при нас има нещо специфично, балканско", казва Духовникова.
Като жена обича да дава предимството на силата на мъжа до нея, но не е безпомощна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2141
|
|предишна страница [ 1/357 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Плевнелиев: Трябва да направим това, което германците направиха
21:26 / 09.11.2025
Министърът на икономиката: Искаме изключение от санкциите за "Лук...
20:47 / 09.11.2025
Разкриха нарушения в автошколи, след като техни курсисти предизви...
21:23 / 09.11.2025
ДАНС проверява рафинерията и офисите на "Лукойл"
19:50 / 09.11.2025
Диана Русинова: Над 100 автомобила нарушиха тази забрана за по-ма...
19:09 / 09.11.2025
Предприемач: Ако имаш ТЕЛК, пенсия и работиш на заплата, най-веро...
18:35 / 09.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS