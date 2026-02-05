© Булфото "Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения, правителството положи всички необходими грижи, така че преходът да бъде плавен и справедлив", заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова.



По думите ѝ към настоящия момент България се намира в една изключително важна част от своето развитие, а именно членството в еврозоната от 1 януари 2026 г.



"България отбеляза икономически растеж през 2025 г. от 3%, който е почти два пъти по-висок отколкото този в ЕС.Според данните за изпълнението на бюджета към декември 2025 г. ще приключим на база на консолидирана фискална програма с дефицит в рамките на трите процента с минимално отклонение от 0,1 на сто", допълни Петкова.



"Това дава основание да се направи извода, че правителството се справи със запазването на стабилни публичните финанси на страната", каза още тя.



