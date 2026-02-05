ИЗПРАТИ НОВИНА
Теменужка Петкова: Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения
Автор: Ваня Кузманова 18:58Коментари (0)183
© Булфото
"Преходът към еврото се извършва плавно, без сътресения, правителството положи всички необходими грижи, така че преходът да бъде плавен и справедлив", заяви финансовият министър в оставка Теменужка Петкова.

По думите ѝ към настоящия момент България се намира в една изключително важна част от своето развитие, а именно членството в еврозоната от 1 януари 2026 г.

"България отбеляза икономически растеж през 2025 г. от 3%, който е почти два пъти по-висок отколкото този в ЕС.Според данните за изпълнението на бюджета към декември 2025 г. ще приключим на база на консолидирана фискална програма с дефицит в рамките на трите процента с минимално отклонение от 0,1 на сто", допълни Петкова.

"Това дава основание да се направи извода, че правителството се справи със запазването на стабилни публичните финанси на страната", каза още тя.



Статистика: