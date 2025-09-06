ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тази българка се Румелия и живее на улица "Съединение"
"Горда съм, че на този празник имам и имен ден“, споделя пред NOVA Румелия.
Тя разказва, че необичайното ѝ име идва от любовта на майка ѝ към историята. Разлиствайки стара семейна реликва – "Българска енциклопедия“, издадена през 1930 г., майка ѝ била впечатлена от делото на Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Тъй като бабите ѝ се казвали Райна и Руска, тя решава да я кръсти Румелия. "В онези години е имало определен списък на имената“, отбелязва Румелия, подчертавайки колко необичаен е бил изборът на майка ѝ.
Връзката ѝ с историята обаче е много по-дълбока. Румелия Христова е наследничка на "един доста уважаван род, дал значими имена в историята на България“. Сред нейните родственици са фигури като Иларион Макариополски, Атанас Буров и Стоян Михайловски – авторът на текста на химна на Светите братя Кирил и Методий "Върви, народе възродени".
Домът на Румелия е изпълнен с артефакти и изкуство. Сред тях са 200-годишно виолончело и скулптура на баба ѝ, изработена от нейния брат-скулптор. Музиката също е неизменна част от семейната атмосфера, като съпругът ѝ Стефан Христов често свири на китара.
За Румелия Христова посланието на днешния ден е кристално ясно. "Това е едно дело, което са извършили българите сами, самостоятелно и въпреки великите сили“, казва тя. И отправя своя празничен апел: "Нека наистина бъдем обединени в полза на България“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
За пръв път от много години: И премиер, и президент в Пловдив за ...
00:10 / 06.09.2025
НЗОК с рекорден ръст на разходите
22:43 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция
22:06 / 05.09.2025
Президентът Радев прие почетния строй в Чирпан за Съединението
22:13 / 05.09.2025
Киселова: Имаме уверение, че на 1 януари страната ни ще влезе в Е...
21:30 / 05.09.2025
Проф. Антоанета Христова: В мнозинството има партии, които загуби...
20:10 / 05.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS