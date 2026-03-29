Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:59 / 29.03.2026 13:59 / 29.03.2026

Високите цени на горивата в България оказват сериозен натиск върху таксиметровия бранш. Все повече шофьори спират работа през последните седмици, тъй като разходите надвишават приходите, а липсата на клиенти допълнително утежнява ситуацията.



Курсовете на кратки разстояния, съчетани с нарастващите разходи за поддръжка на автомобилите, правят ежедневната работа нерентабилна. Много шофьори споделят, че реално работят единствено, за да покриват текущите си разходи.



"Аз карам дизел. Сутринта напълних резервоара на цена 1,61 лв., вчера беше 1,59. Тежко е положението в бранша, едва се издържа – караме го на мускули“, разказва пред БНТ таксиметровият шофьор Мариан Милев.



По думите на водачите, освен скъпото гориво, сериозен проблем е и намаляването на клиентите. За много хора дори кратките разстояния вече са трудно достъпни заради цените.



Роза, също таксиметров шофьор, допълва: "Работата е малко – под 100 лева на ден. Скъпо им е на хората. Дано цените спрат да се вдигат, защото ще останем без работа.“



Според Кирил, друг представител на бранша, много от шофьорите са в тежко финансово положение заради кредити за нови автомобили: "Работим за стотинки, а всичко отива за гориво. Много колеги са със заеми – това им тежи всеки месец.“



Допълнително напрежение създава и липсата на ефективна държавна подкрепа. Таксиметровите шофьори са категорични, че планираните компенсации няма да достигнат до тях.



"Тези 20 евро няма да помогнат на никого. Помощ няма“, заявява Цветан Гушков.



Мариан Милев допълва, че ситуацията принуждава част от шофьорите да се отказват от професията: "На практика работим само за разходите, а имаме семейства, деца. Някои колеги вече напускат и започват друга работа.“



От бранша настояват за конкретни мерки от страна на държавата и местната власт. Сред предложенията са намаляване на ДДС или отпадане на патентния данък, който се плаща ежегодно към общините.



Засега обаче решение не се очертава, а все повече жълти автомобили остават паркирани в гаражите.