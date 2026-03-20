Следим в реално време трафика по републиканската пътна мрежа и най-актуалните атмосферни условия в страната. Данните се обновяват на всеки 15 минути чрез камерите на тол системата. Това става възможно след предоставения свободен достъп на потребителите до различни данни от системата на Националното тол управление.



Новите функционалности са достъпни на интернет страницата на Националното тол управление (www.bgtoll.bg). Те бяха представени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов и директора на управлението проф. Олег Асенов в рамките на международния форум Future Cities Bulgaria 2026, който се проведе в София.



"Преди 15 години България започна процеса за публикуване на отворени данни от държавните администрации. Оттогава насърчавам хората и институциите да ги ползват активно, защото отворените данни са сила. Когато има политическа воля и експерти, които движат процеса с реални политики, нещата започват да се получават, въпреки бавенето през всичките тези години назад“, подчерта министър Найденов. По думите му има голям интерес към темата за публичността на отворените данни от институциите, като в правителството има воля в следващите два месеца да се повиши активността по процеса.



Регионалният министър отбеляза, че Националното тол управление не е само организация, която събира такси и налага глоби, но и производител и доставчик на свободни данни. След отварянето на кадастралните данни преди 2 години, сега тол системата се превръща в ключов доставчик на пространствени данни и то за динамични процеси, каквото е движението по пътищата и метеорологичните характеристики – вятър, температура на въздуха и асфалта, влажност, сила на вятъра, облачност, опасност от поледици и др. рискове.



Проф. Олег Асенов подчерта, че потребителите ще имат достъп до реална система за анализ на трафика, като ще могат по всяко време да видят колко коли се движат по дадено направление — например по магистрала "Тракия“ от София до Пловдив. Така всеки пътуващ за Бургас ще може да види какъв поток автомобили се движи и, ако е много натоварено, да избере алтернативен маршрут. "Този инструмент може да се ползва и за икономически анализи, данни за органите по пътна безопасност, както и за планиране на пътуването. Ако сте млад шофьор и искате да пътувате по пътища с по-ниска интензивност на движението, ще можете да проверявате какъв е трафикът и да изберете най‑подходящия за Вас път“, даде пример проф. Асенов.



Системата вече предоставя информация и за метеорологичната обстановка в реално време от 80 метеостанции, прикрепени към тол камерите в цялата страна. Така водачът ще може да провери какво е в момента времето на мястото, където пътува. "Данните ще са в помощ и на пътноподдържащите фирми, защото ще дават информация за температурата на асфалта чрез специални датчици. При достигане на определени стойности те са длъжни да предприемат мерки против обледяване“, обясни проф. Асенов.



"Електронното пътно таксуване не е просто механизъм за събиране на пътни такси, а основа за по‑добро управление на трафика в реални условия. Съвременните технологии дават възможност за по‑ефективен контрол и подобряване на безопасността на движението. А натрупаните данни и технологичната инфраструктура създават основа за развитие на интелигентни решения в управлението на транспорта“, каза още проф. Асенов.