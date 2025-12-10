ЗАРЕЖДАНЕ...
|Свиренето на гайда в България е в списъка на ЮНЕСКО
За нематериално културно наследство бяха признати също мароканският кафтан, десертното вино командария (Кипър), киргизката национална освежаваща напитка максим, празничното ястие сумаляк (Таджикистан), египетското национално ястие кошари, пшеничната култура на Грузия.
Освен това, такъв статут на ЮНЕСКО получи, наред с другото, културата на плуването в отопляеми басейни на открито в Исландия и музикалният стил "сон“, възникнал в Куба.
На 9 декември в списъка на нематериалното културно наследство бяха включени сари, произвеждано в окръг Тангайл (Бангладеш), традиционната мюсюлманска наметка - бишт (Катар, ОАЕ, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Саудитска Арабия, Сирия, Оман), песенният и танцов жанр на народната музика на Венецуела - хоропо.
В списъка на обектите на нематериалното културно наследство, които са застрашени от изчезване, вчера бяха включени ксилографията донгхо във Виетнам, текстилната традиция на неглуб в Гомълска област (Беларус), старинният струнен музикален инструмент на тюркските народи - кобыз (Узбекистан).
