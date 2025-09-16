Свиневъдите предупреждават за сериозни разходи и временно спиране на производството

© Свиневъдният сектор е изправен пред сериозни предизвикателства, предупреди Лефтер Лефтеров, председател на Асоциацията на свиневъдите в България.



Сред основните проблеми за сектора той посочи нелоялната конкуренция на пазара и чумата по свинете. По думите му, болестта е нанесла тежък удар върху бизнеса, след като са били унищожени големи количества животни. Лефтеров обаче вижда и положителната страна на тази ситуация:



“Подмяната на заразените животни с нови и здрави води до по-малко използване на антибиотици в месото, което произвеждаме. Премахването на антибиотиците е тенденция, която в момента се следва от ЕС".



По отношение на задаващите се предизвикателства Лефтеров предупреди, че пред сектора стоят и нови рискове, свързани с потенциалното премахване на клетките за отглеждане на майки, което може да доведе до сериозни разходи за реконструкция на сградите и временно спиране на производството.



"Ако една майка се е отглеждала на 4 кв. м, а трябва да се отиде на 5–6 кв. м, това означава, че трябва да се намали или изцяло да се спре производството, за да може да се ремонтират сградите,“, посочи пред AGRO TV Лефтеров.