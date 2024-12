Световноизвестна медия разказа историята на изоставено българско село

© The Guardian Световноизвестният британски всекидневник The Guardian разказва историята на обезлюденото село Тюркмен в Централна България.



"Изоставянето, когато дойде, пропълзя от покрайнините. Първи бяха домовете в края на града, а след това и тези във вътрешността. Движеше се навътре, бавно, но неумолимо. Бензиностанцията затвори и пълзящите лози се изкачиха по помпите и се натрупаха на покрива, докато не се огъна под напрежението. Погълна външните навеси, аптеките, киното, кафенето. Училището затвори". С тези думи започва статията на авторитетния вестник, посветен на Тюркмен.



Днес една от последните институции, поддържащи човешка професия в Тюркмен, село в Централна България, е пощата. Вестникът ни среща с Димитринка Димчева, 56-годишна пощенска служителка, все още я държи отворена два дни в седмицата, като носи пакети със стоки, които в местните магазини вече не съществуват, за да продават. Някога процъфтяващ град с повече от 1200 жители, Тюркмен сега е дом на по-малко от 200 души.



"В един топъл пролетен следобед Димчева стоеше на градския площад. "Тук се правеха сватбите, всички народни танци, волейболът. Имаше много млади хора. Басейн — каза тя. Тя се огледа наоколо, сочейки руини или вече празни пространства, където някога са се издигали сгради, спомняйки си. Там сградата, в която се помещаваше малко кино. Зад него пространството за училище, което изгоря, беше възстановено и затворено. "Животът кипеше.“ Сега, каза тя, "животът в селата умира".



Вестникът фокусира вниманието и върху проблема с обезлюдяване на селата из цяла България. След падането на комунизма хората се стичат в градовете в търсене на работа и през следващите 30 години много села опразват до степен на заличаване.



Към преброяването през 2021 г. почти 300 села са били напълно изоставени. С ниската си раждаемост и високата емиграция България се изпразва от десетилетия. Населението и е намаляло от близо 9 милиона през 1989 г. до по-малко от 6,5 милиона – един от най-лошият спад в населението в мирно време в съвременната история, пише още медията.



Статията на The Guardian може да откриете ТУК.