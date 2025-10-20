© Със зимни температури започна новата седмица. Най-студено тази сутрин е било в Драгоман, където са отчетени минус 4 градуса по Целзий. В Източна България е малко по-топло, което е напълно закономерно.



Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 6.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:



- София 0 градуса



- Пловдив 6 градуса



- Варна 7 градуса



- Бургас 8 градуса



- Русе 4 градуса



- Стара Загора 5 градуса



- Благоевград 2 градуса