Съкращения в Сметната палата

© През 2025 г. съставът на администрацията в Сметната палата е намален с 10 на сто в рамките на административна реформа, предприета от председателя Димитър Главчев. Целта на промените е по-ефективно управление на публичните средства и обновяване на кадровата политика.



На последното заседание за годината, проведено на 22 декември, институцията взе решение за допълнително оптимизиране на административния състав. Мерките са част от последователни стъпки, предприети през ноември, включително закриване на щатове и структурни промени в администрацията.



Като част от реформата, през ноември служители, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, бяха уведомени за предстоящо прекратяване на трудовите им правоотношения.



Паралелно с оптимизирането на администрацията, Сметната палата насочва усилията си към укрепване на одиторския капацитет, с акцент върху привличането на млади специалисти. За тази цел, освен конкурсни процедури, бяха приети и актуализирани правила за провеждане на изпит за одитори.



Изпитът удостоверява знанията на кандидатите по одиторските стандарти и законодателството в публичния сектор, съобразно международната рамка за професионална компетентност на ИНТОСАЙ (Международната организация на Върховните одитни институции), като целта е процесът да бъде прозрачен, надежден и обективен.



Успешно издържалите изпита получават удостоверение, което им дава възможност да кандидатстват за одиторски длъжности в Сметната палата, по-високи от началната позиция "стажант-одитор“ в съответствие със Закона за Сметната палата.