ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Съдът решава дали да остави в ареста Виктор Илиев
Автор: Петър Дучев 09:41Коментари (1)45
©
виж галерията
Очаква се градската прокуратура в София да внесе в съда искане за постоянното задържане на шофьора, който се вряза в автобус на градския транспорт.

В момента Виктор Илиев, който е управлявал автомобила, се намира в болница със счупени прешлени и ребра. Там се охранява от полиция.

Състоянието на останалите пострадали остава тежко.

Припомняме, че при страховитата катастрофа загина лекарят Иса Али, който е напуснал дома си заради поискана помощ.

21-годишният Виктор получава шофьорската си книжка на 1 август тази година и за краткото време зад волана се сдобива с шест фиша. В нощта на 15 януари, управлявайки чужд автомобил с изкллючително висока скорост, предизвика фаталния инцидент.

Към момента той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.



Още по темата: общо новини по темата: 26
16.08.2025 Братовчед на убиеца, влетял в автобуса: Беден и скромен е, дишал е райски
газ
16.08.2025 Д-р Неделя Щонова веща по всички теми, сега пак се изказа многословно
16.08.2025 Виктор, причинил смъртоносна катастрофа, се отърва със счупени прешлени и две ребра
16.08.2025 Убитият при жестоката катастрофа в София е уважаван лекар
16.08.2025 Експерт: Катастрофата на Виктор е абсолютен опит за убийство
15.08.2025 При удар от автомобил с 170 км/ч все едно падаме от над 10 етажа
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
че как ще задържат такова хубаво момче-то е наше момче римлянче.Е краднало малто или убило хора-ами то всеки е бил млад.Трябва да се пускат такива хубави момчета.Е оново момченце от Слънчака и него го пуснаха.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Президентът: Амнезията и цинизмът превземат все повече българскат...
20:57 / 16.08.2025
Братовчед на убиеца, влетял в автобуса: Беден и скромен е, дишал ...
20:29 / 16.08.2025
Семейство от Пловдив развенча митовете за скъпото и лошо Българск...
18:54 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Оставиха в ареста мъжа, подал неверен сигнал за бомба на Летище "...
17:47 / 16.08.2025
Домашен арест за младежа, помел с АТВ пловдивско семейство с три ...
17:16 / 16.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
Семейство плати в ресторант на морето 7 лв. за вода, 25 лв. за сафрид и 9 лв. за наливна бира
11:05 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
Синоптик от НИМХ предупреди: Сериозно понижение на температурите и повече валежи
10:00 / 15.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Пожари 2025
Земетресения в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: