© виж галерията Очаква се градската прокуратура в София да внесе в съда искане за постоянното задържане на шофьора, който се вряза в автобус на градския транспорт.



В момента Виктор Илиев, който е управлявал автомобила, се намира в болница със счупени прешлени и ребра. Там се охранява от полиция.



Състоянието на останалите пострадали остава тежко.



Припомняме, че при страховитата катастрофа загина лекарят Иса Али, който е напуснал дома си заради поискана помощ.



21-годишният Виктор получава шофьорската си книжка на 1 август тази година и за краткото време зад волана се сдобива с шест фиша. В нощта на 15 януари, управлявайки чужд автомобил с изкллючително висока скорост, предизвика фаталния инцидент.



Към момента той е обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост.



