Студентка по медицина продава чушки на пазара, за да се издържа и да помага на родителите си

© 23-годишната Анна-Мария Дамянова от видинското село Капитановци съчетава две на пръв поглед несъвместими дейности – обучението си за лекар и продажбата на зеленчуци на пазара във Видин. Студентката в пети курс на Медицинския университет в Плевен помага на семейството си, като продава домашно отгледани чушки и други сезонни продукти от семейната градина.



"Няма кой и трябва някой да помага на нашите. Средствата трябва да се изкарват по някакъв начин“, споделя пред NOVA Анна-Мария, обяснявайки решението си да работи на пазара.



Въпреки натоварения график, младата жена не пренебрегва учебния процес. Дори на сергията намира време да чете дебелите медицински книги. Опитът ѝ от живота в селото ѝ е помогнал и по време на изпити.



"На изпита по хигиена ми зададоха въпрос под кое дърво не расте нищо, а в учебниците не го пише. Ако не знаеш, че под орех нищо не расте, няма как да отговориш“, разказва студентката.



Анна-Мария признава, че животът я е научил да оценява стойността на труда.



"Може би оценявам малко повече стойността на нещата, тъй като имам някои мои колеги, които са от заможни семейства, и малко пилеят парите. Ние знаем стойността им и колко трудно се изкарват и колко мъка е необходима“, казва бъдещата лекарка.



Въпреки трудностите, младата студентка остава решена да остане в България и да реализира мечтата си – да стане добър хирург.



"Мечтая да стана добър хирург след години, когато завърша и вече специализирам. Не съм излизала досега никога в чужбина. Искам да си остана тук, не искам да ходя в чужбина“, допълва тя.



Семейството е най-голямата ѝ опора, а баща ѝ е човекът, когото Анна-Мария определя като свой герой.



"Ще прозвучи клиширано, но баща ми е моят герой. Той винаги е до мен, винаги ми помага“, споделя тя.



Историята на Анна-Мария привлича вниманието на клиентите на пазара и вдъхновява с личен пример за труд, упоритост и отдаденост към мечтата.