Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева

© България все по-често се споменава сред най-достъпните европейски дестинации за чуждестранни студенти. Страната предлага над 47 университета и колежа, разнообразни програми – от медицина и инженерство до бизнес и изкуства – и всичко това на цени, които са значително по-ниски от средните в ЕС. Според проучване на Educations.com, един студент тук харчи около 500 евро месечно, или около 6000 евро годишно за живот – далеч по-малко в сравнение със Западна Европа.



Разбира се, зад статистиката стоят личните истории. Владислава Медведеева, 20-годишна студентка от Одеса, избира България, защото майка ѝ е бесарабска българка и има право на безплатно обучение. В момента учи "Бизнес логистика“ в УНСС и споделя, че животът ѝ тук излиза около 1500 лева на месец. В общежитие плаща минимални сметки, но ако живее под наем, наемът достига до 1000 лева – сума, която в случая се поема от приятеля ѝ. Основните ѝ разходи са за храна, транспорт и лични нужди



"България наистина се превърна в мой втори дом,“ казва тя в интервю за bTV.



Различна е ситуацията на Атанасия Давити – Нанси – от Гърция, която учи медицина в Пловдив. Тя плаща 8000 евро годишна такса и наема апартамент за 420 евро месечно, плюс още около 140 лева за сметки. Общите ѝ разходи достигат 2000–2500 лева на месец. Въпреки това Нанси е убедена, че инвестицията си струва: "Образованието е структурирано, дипломата е призната в цяла Европа, а цената е далеч по-разумна от тази в други страни.“



Средните данни също потвърждават, че България е сред по-достъпните опции за висше образование.



Настаняването в общежитие струва между 25 и 60 евро, апартаментите – от 180 до 450 евро. Храната излиза около 100–150 евро, транспортът – 35 евро за месечна карта, а разходите за комунални услуги са около 100 евро.



Здравната застраховка е приблизително 100 евро годишно, а за развлечения студентите отделят между 75 и 100 евро.



В София месечният стандарт достига около 600 евро, в Пловдив – 500, във Варна – 450, а в Бургас – 400 евро.



Историите на Владислава и Нанси показват, че понятието "евтино обучение“ в България има различни лица. За някои студенти то означава почти безплатно образование и минимални разходи, за други – особено в специалности като медицина – сумите могат да надхвърлят 20 000 евро годишно. Но общото е ясно: България остава конкурентна на картата на европейското образование – с ниски цени, европейски дипломи и възможности за културен обмен, които трудно могат да бъдат подминати.