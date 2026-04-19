Финансовият експерт Стойне Василев даде показателен пример за нарастващите разходи в ежедневието, като проследи как се е променила цената на стандартна услуга - сезонната смяна на автомобилни гуми.

По думите му, от години записва личните си разходи, за да има ясна представа за реалното движение на цените и състоянието на личния си бюджет.

"Пиша си разходите от много години. Не ми отнема много време и искам да виждам реалността такава, каквато е“, посочва Василев в публикация в социалните мрежи.

Повод за равносметката станала поредната смяна на зимни с летни гуми. Услугата включва сваляне и качване, демонтаж, монтаж, баланс и тежести за 17-инчови гуми, като тя е извършена в един и същ сервиз през последните поне пет години.

Според данните, публикувани от експерта, през май 2021 г. същата услуга е струвала 46 лева. През май 2025 г. цената вече е била 101,50 лева, а през октомври 2025 г. е достигнала 133 лева.

През април 2026 г. цената вече е 171 лева.

"Това е ръст от 68,47% за по-малко от година. Само от октомври до април са 28,57%. И тук не говорим за имоти, акции или нещо "голямо“, а за услуга от ежедневието ни", отбелязва Василев.

Според Василев проблемът не е единствено в самото поскъпване, а в начина, по който хората реагират на него.

"Може да си мрънкаме и да обвиняваме политиците, но това няма да подобри финансовото ни положение“, коментира той.

Финансовият експерт предупреждава, че ако доходите не нарастват със същото темпо като разходите, покупателната способност намалява, дори това да не се усеща веднага.

"Ако доходите ти не растат със същото темпо, реално обедняваш“, подчертава Василев.

По думите му много хора чакат "голямото събитие“, за да започнат да управляват по-добре парите си, но реалният натиск идва именно от натрупването на малки, често пренебрегвани разходи.

Той препоръчва редовно проследяване на бюджета, ясна структура на разходите и навременна оптимизация при нужда.

"Следя разходите си, имам ясна структура къде отиват парите и оптимизирам разходите ми, ако и когато е необходимо. Не е сложно, но изисква дисциплина“, казва още Василев.