48-годишният Стефан Денев-Поляка e загиналият след конфликт в Слънчев бряг тази сутрин. Той е бил от Свети Влас и е работил в охранителния сектор, научи Burgas24.bg.
Припомняме, че инцидентът се е случил около 05:30. В заведение в х-л "Диамант" в Слънчев бряг след употреба на алкохол възниква спречкване между две компании, като конфликтът е потушен, а мъжете са изведени навън от обекта от служители на частна охранителна фирма.
Едната компания, състояща се от петима мъже от с. Оризаре с такси се отправила към денонощен хранителен обект в района на магазин "Жанет", засекли да върви пеша Поляка, който е бил част от другата компанията.
Отново възникнало словесно и физическо спречкване, като изведнъж 48-годишният мъж паднал на земята и починал.
Тялото му е откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ - Бургас за аутопсия, която ще се осъществи през утрешния ден. Петимата мъже от компанията са задържани за срок до 24 часа в Районно управление - Несебър. Предстои извършването на множество процесуално - следствени действия под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. По случая е образувано досъдебно производство
