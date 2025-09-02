Стартови заплати от 5–7 000 лева и бързо достигане на петцифрени доходи в морската индустрия

© Международният морски форум "Глобален компас“ стартира тази седмица във Варна, като основните теми на обсъждане са декарбонизацията, приложението на изкуствения интелект, използването на дронове, както и глобалните предизвикателства пред морската индустрия в световен мащаб.



Това съобщи к.д.п. Станислав Стоянов, председател на Българската асоциация на морските капитани, и к.д.п. Ивайло Пасков, в предаването "Бизнес старт“ по Bloomberg.



Според Стоянов, България има уникална възможност да се възползва от промените в морската търговия, предизвикани от геополитически ситуации като войната на Русия в Украйна, която оказва директно влияние върху Черно море.



"Освен с инфраструктура, най-важното е генерирането на кадри на високо ниво, които да добавят значителна стойност в морския бизнес, а страната ни има изключителни традиции в това“, допълни той.



Стоянов подчерта, че навлизането на високите технологии в морската индустрия изисква специалисти, като много от тях са българи.



"Около 20–25 хиляди са моряците в световния океан, от които 5–7 хиляди са офицери, включително около 1 000 капитани и главни механици. Това са специалисти на изключително високо ниво. След завършване на морско училище или технически университет, заплатите започват от 5–7 000 лева, а до 30–32 години могат да достигнат петцифрени суми“, каза Стоянов.



Той отбеляза, че морската професия изпитва недостиг на кадри по целия свят. Въпреки че навлизането на изкуствения интелект и новите технологии може да засегне част от по-нискоквалифицираните позиции, тези специалисти винаги могат да се реализират в други сектори.



"Най-голям недостиг има за корабни механици, повече отколкото за капитани. Много чуждестранни компании откриват офиси във Варна и Бургас именно заради висококвалифицираните специалисти, като пренасят дейността си по техническия мениджмънт и безопасността там“, добави Стоянов.



По думите на Пасков, Военноморското училище и Техническият университет във Варна са основните центрове за подготовка на такива специалисти. "България е произвела уникални професионалисти не само в корабоплаването, но и в цялата синя индустрия. Много млади българи заемат ключови позиции в международни компании. Част от идеята на форума е да ги призовем да се завърнат в България, защото Варна и Бургас се утвърждават като хъбове на международни компании“, каза Пасков.



Форумът цели да обедини бизнеса, морската индустрия, образователни центрове, неправителствени и държавни организации, за да обсъдят последните тенденции в сектора. В него участват представители от САЩ, Саудитска Арабия, Индия, Кувейт, Италия и други страни, съобщи Стоянов.



Той допълни, че процесът на декарбонизация в морската индустрия е необратим. От 2020 г. се въвеждат изисквания за нискосерни горива, като новите двигатели могат да работят с тях. Друг важен тренд при контейнеровозите и пътническите кораби е използването на двигатели, които могат да работят с два вида гориво – газьол и втечнен природен газ.