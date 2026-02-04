Стартират проверки за цените на електроенергията

© От днес стартират извънредни проверки във връзка с проверка на електроразпределителните дружества, както и на крайните снабдители съотносими към сметките на битовите потребители за електрическа енергия. Това съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков по време на изявление в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.



"Всеки случай ще бъде разгледан по отделно. Ще обърнем специално внимание от гледна точка на това дали сметките за електроенергия са засечени в 30-дневен период", обясни министърът.



Той подчерта, че ще влязат много внимателно в детайла за качеството на електроснабдяване. Станков обърна внимание, че ще приложат цялата строгост на закона.



"На база на анализа, на който направихме миналия месец, януари месец в сравнение на декември имаме повишение на консумация на електрическа енергия в зависимост от различните региони - между 15 - 30%. През януари постигнахме нива на консумация на електрическа енергия на територията на страната 8200 MW/h, което за последен път е виждано през далечната 1986 г.", обясни той.



Министърът увери, че ще обърнат внимание на всяка индивидуална жалба.