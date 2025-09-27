ИЗПРАТИ НОВИНА
Стартира кампания за набиране на хранителни пакети за самотни майки
Автор: Цвети Христова 12:40
©
Фондация "Добро за всеки" стартира спешна хуманитарна акция. Целта е да се наберат трайни хранителни продукти, хигиенни консумативи и ваучери за храна, за да се осигури месечна подкрепа на 50 семейства в критично положение.

Кампанията е в ход до 30 ноември 2025 г. Даренията се събират в офиса на Фондацията в София. Доставката може да бъде лична или чрез куриер. Акцията е насочена към 50 самотни майки с деца (3-16 г.), които сами носят цялата финансова тежест – плащат високи наеми и често работят на две места, като целта е да се облекчи този товар и да се гарантира спокойствие и храна на техните деца.

"Зад всяка майка стои история на смелост и борба – да платят наема, да купят учебници, да сложат храна на масата," посочват от Фондацията.

Всеки дарителски пакет има критична стойност, тъй като позволява на жените да пренасочат средствата си за храна към покриване на други неотложни сметки.

Списък на най-необходимото за оцеляване: Фондацията призовава гражданите и бизнеса да откликнат със следните продукти:

Дълготрайни храни: Олио, захар, варива и консерви от всякакъв вид (риба, месни, зеленчукови), лютеница, пастет, кафе, чай, както и пакетирани десерти и вакуумирани колбаси/млечни продукти.

Хигиенни/Битови консумативи: Прах за пране, тоалетна хартия, веро.

Спешни нужди: Търсят се също ново бельо и чорапи, както и ваучери за храна, които се даряват директно на майките.

Медиите и гражданите, които искат да се включат и да дарят, трябва да се свържат с Фондация "Добро за всеки" за точни логистични детайли и адрес за доставка.

Бъдете част от решението – дарете сега! (При поискване се издава официален дарителски сертификат.)

Виж повече за кампанията ТУК.







