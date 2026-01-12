ЗАРЕЖДАНЕ...
|Старши икономист: Нормално е да има закръгляне на цените
"Оперативно на ниво търговия, особено когато говорим за големи вериги, на ниво подготовка на банките нещата наистина изглежда, че се случват. Много е важно, че институциите говорят спокойно. Това влиза и в едно сравнително спокойно говорене и в медиите. Не се нагнетява излишно средата", отбеляза той пред БНР.
По думите му левовете в обращение, които традиционно са около 30 млрд., в момента са 16 млрд., а еврото в обращение вече минава 3 млрд. Все още преобладават левовете, посочи Ганев, но добави категорично:
"Пътят е едностранен - всички доходи идват в евро. Това, което влиза в касите на големите вериги като левове, не се връща на пазара - то отива в банките, а оттам в Централната банка. Влакът е еднопосочен. Дори в малките магазини в Северозапада или където и да било е неизбежно в един момент, и то сравнително скоро, да започне еврото да преобладава".
Икономистът изказа мнение, че закръгляне на цените ще има. По думите му това закръгляне е ефектът от 0,5% - той е неизбежен, но той води до улеснение при връщането на дребни монети. Според него е нормално да има такова закръгляне. Това е малкият ефект, който улеснява транзакциите на пазара, отбеляза Ганев, като добави, че въпросът е дали има допълнителни практики в тази посока. Той посочи, че има проблеми на някои места, но според него не може да се говори за масови практики за увеличаване на цени.
Увеличението на заплатите в бюджетната сфера ще разберем към средата на януари, когато се очакват данните за декември миналата година, коментира също икономистът и изказа предположението си, че то ще е към 5-6%.
"Бюджетът няма да доведе до липса на пари или някакви проблеми във всекидневния живот, тъй като плащанията на заплати, пенсии продължават, ще има индексация по отношение на заплатите, пенсиите също се индексират както обикновено в средата на годината. По-скоро на макрониво в един момент е възможно средствата за инвестиции да бъдат управлявани по-внимателно, тъй като това е начинът на оперативно ниво да внимаваш с ликвидността, с това, което влиза като приходи, и с бюджетното салдо. Когато нямаш приет бюджет, е по-очаквано да си внимателен с инвестиционните разходи".
"Първите месеци на годината, нищо чудно и първата половина на годината, ще изкараме в ситуацията, в която сме в момента, като бюджет. Вече е въпрос дали след първите избори ще се формира мнозинство или отново ще се завърти рулетката и тогава вече може да изкараме по-голяма част от годината с удължителен бюджет", изказа мнението си икономистът от ИПИ.
