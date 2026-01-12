ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Старши икономист: Нормално е да има закръгляне на цените
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:31Коментари (0)283
© ФОКУС
Към момента преходът към евро върви по-гладко от очакваното. Мнението е на Петър Ганев - старши икономист в Института за пазарна икономика.

"Оперативно на ниво търговия, особено когато говорим за големи вериги, на ниво подготовка на банките нещата наистина изглежда, че се случват. Много е важно, че институциите говорят спокойно. Това влиза и в едно сравнително спокойно говорене и в медиите. Не се нагнетява излишно средата", отбеляза той пред БНР.

По думите му левовете в обращение, които традиционно са около 30 млрд., в момента са 16 млрд., а еврото в обращение вече минава 3 млрд. Все още преобладават левовете, посочи Ганев, но добави категорично:

"Пътят е едностранен - всички доходи идват в евро. Това, което влиза в касите на големите вериги като левове, не се връща на пазара - то отива в банките, а оттам в Централната банка. Влакът е еднопосочен. Дори в малките магазини в Северозапада или където и да било е неизбежно в един момент, и то сравнително скоро, да започне еврото да преобладава".

Икономистът изказа мнение, че закръгляне на цените ще има. По думите му това закръгляне е ефектът от 0,5% - той е неизбежен, но той води до улеснение при връщането на дребни монети. Според него е нормално да има такова закръгляне. Това е малкият ефект, който улеснява транзакциите на пазара, отбеляза Ганев, като добави, че въпросът е дали има допълнителни практики в тази посока. Той посочи, че има проблеми на някои места, но според него не може да се говори за масови практики за увеличаване на цени.

Увеличението на заплатите в бюджетната сфера ще разберем към средата на януари, когато се очакват данните за декември миналата година, коментира също икономистът и изказа предположението си, че то ще е към 5-6%.

"Бюджетът няма да доведе до липса на пари или някакви проблеми във всекидневния живот, тъй като плащанията на заплати, пенсии продължават, ще има индексация по отношение на заплатите, пенсиите също се индексират както обикновено в средата на годината. По-скоро на макрониво в един момент е възможно средствата за инвестиции да бъдат управлявани по-внимателно, тъй като това е начинът на оперативно ниво да внимаваш с ликвидността, с това, което влиза като приходи, и с бюджетното салдо. Когато нямаш приет бюджет, е по-очаквано да си внимателен с инвестиционните разходи".

"Първите месеци на годината, нищо чудно и първата половина на годината, ще изкараме в ситуацията, в която сме в момента, като бюджет. Вече е въпрос дали след първите избори ще се формира мнозинство или отново ще се завърти рулетката и тогава вече може да изкараме по-голяма част от годината с удължителен бюджет", изказа мнението си икономистът от ИПИ.


Още по темата: общо новини по темата: 1755
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
12.01.2026 »
предишна страница [ 1/293 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
"Евростат" сложи България на трето място по поскъпване на цените ...
21:18 / 12.01.2026
Бивш външен министър в кабинета на Бойко Борисов: Бог да прости М...
21:22 / 12.01.2026
Доц. Буруджиева: Българите не искаме да разберем две неща. Едното...
20:40 / 12.01.2026
Божидар Божанов поиска публичен тест на машините за гласуване
17:21 / 12.01.2026
Разчистиха свлачището по пътя Смолян – Девин
17:23 / 12.01.2026
Бръснарница се оля - 22 евро за мъжко подстригване
17:29 / 12.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
Евровизия 2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: