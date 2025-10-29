Старите печки изпускат много опасни замърсители директно в жилището

© За разлика от много други програми за енергийна ефективност, по отношение на подмяната на отоплителните уреди в София вече има конкретни резултати. Това заяви в предаването "Студио Actualno“ Драгомир Цанев, изпълнителен директор на Центъра за енергийна ефективност "ЕнЕфект“.



По думите му, в столицата все още около 20 000 домакинства се отопляват на твърдо гориво, но над 6000 вече са подали заявления за участие в следващия етап на програмата.



"Остават най-трудните 12–14 хиляди домакинства, които са голямото предизвикателство, защото за тях усилията трябва да се удвоят. Това са и най-проблемните домакинства“, коментира Цанев.



Той отбеляза, че информацията за подобни програми често се разпространява от уста на уста – чрез близки и приятели, а повече от 90% от участниците биха ги препоръчали на други. Според него ползите са безспорни – както за околната среда, така и за здравето на хората.



Енергийният експерт подчерта, че отоплението на твърдо гориво не е единственият, но е ключов източник на замърсяване на въздуха през зимата, особено когато се горят отпадъци.



"Тук се вижда сериозен напредък благодарение на програмите за подмяна на старите печки“, каза той.



Цанев посочи, че старите печки изпускат опасни замърсители директно в жилището.



"Не само фини прахови частици, но и най-опасните микрочастици – при домакинства на твърдо гориво нивата са над два пъти по-високи спрямо тези, които използват климатици, и надвишават опасните граници“, предупреди експертът.



Той добави, че в тези домове се отчита и повишено наличие на въглероден диоксид, въглероден оксид и летливи органични съединения, които представляват сериозен риск за здравето.