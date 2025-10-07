ЗАРЕЖДАНЕ...
|Старите панелки поскъпват, санираните жилища се конкурират с новото строителство
Според анализа в категорията "тухла“ попадат както новопостроени сгради, така и по-старо строителство, характерно за някои части на София. Преобладаващата част от купувачите продължават да търсят жилища ново строителство заради по-съвременните материали, енергийна ефективност и модерна визия.
Въпреки това интерес към панелните апартаменти не липсва — особено когато става дума за санирани сгради в атрактивни локации. Средните цени на панелните жилища в София варират между 1800 и 2300 евро за квадратен метър в зависимост от квартала и състоянието на имота. В други големи градове стойностите са по-ниски: около 1300 евро/кв. м в Пловдив, 1600 евро/кв. м във Варна и 1500 евро/кв. м в Бургас.
Панелните апартаменти често предлагат функционално разпределение с отделна кухня, която може да бъде преустроена в допълнителна спалня или кабинет. Нерядко и терасите се използват като допълнителни помещения. Това ги прави предпочитан избор за семейства с деца, за които съотношението между цена и полезна жилищна площ е от ключово значение.
Не са малко и купувачите, които избират панелно жилище като инвестиция — за отдаване под наем. В този случай решаващ фактор остава по-ниската покупна цена и възможността за по-бърза възвръщаемост.
