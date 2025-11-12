ИЗПРАТИ НОВИНА
Стана ясна причината защо днес много хора се оплакаха от неразположение
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:55
©
Екстремно силна магнитна буря е ударила Земята в ранните часове на сряда, съобщава Геомагнитната обсерватория в Панагюрище.

Експертите обясняват, че това е резултат от канонадата от слънчеви изригвания през последните три дни.

12 ноември, 01:00 часа след полунощ. Геомагнитната обсерватория в Панагюрище регистрира стойности на екстремно силна магнитна буря.

"На 9 ноември Слънцето произведе едно доста силно изригване, което изхвърли поток от заредени частици към нас. Това явление смути директно Земята. Тези изригвания през следващите дни се повториха", обясни пред NOVA доцент Петя Трифонова, ръководител на Геомагнитната служба, БАН.

Изминавайки траекторията от Слънцето до Земята частиците успяват да пробият магнитния щит около планетата ни. А явлението учените наричат магнитна буря.

"Първо наблюдаваме много резки, много силни смущения на магнитното поле. Най-уязвими са сателитите, които се намират в ниска орбита. При тях се получава проблем с комуникацията. Предаването на сигнали, смущения на GPS-и", обясни доцент Трифонова.

Явлението има и красив прочит. Любителски кадри свидетелстват за нощно небе, оцветено в червени багри. Но освен смущение в системите, бурите създават и дискомфорт за много хора.

"Една вълна от пациенти с такива оплаквания. Оплакват се най-често от покачване на кръвното, т.нар. играещо кръвно, сърцебиене, прескачане и дори някога аритмии", обясни д-р Стоян Стефанов, кардиолог в "Св. Екатерина".

Лекарят съветва - спортните активности имат благоприятен ефект при такава ситуации.

"Няма 100-процентово предпазване, няма как да облечем една бронежилетка и да се спасим от околния свят, но трябва да сме обучени как да действаме. Ако имаме покачване на кръвното – да знаем как да модифицираме терапията, преди да стигнем до консултацията със специалист. Обратното – ако е в ниски стойности, да знаем кое от хапчетата да пропуснем", каза д-р Стефанов.

Настоящата магнитна буря е най-силната в рамките на 2025 година. Учените прогнозират пикови стойности и през следващите 2-3 дни.







