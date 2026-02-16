ИЗПРАТИ НОВИНА
Средните заплати в българско градче с 3400 жители растат с над 120% за пет години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:07Коментари (0)494
©
За първи път от десетилетие Челопеч не е едноличен шампион по възнаграждения. Данните на Института за пазарна икономика (ИПИ), представени от икономиста Адриан Николов, показват, че през 2024 г. най-високата средна брутна заплата в страната се отчита в малки, силно специализирани общини.

Лидер е Козлодуй с 1971 евро, следван от Челопеч с 1860 евро, а София остава трета с 1650 евро. Данните станаха известни от последния доклад на ИПИ и гостуването на Адриан Николов в предаването "Дарик кафе“.

Особено интересен пример е малкият Брезник, с население от 3400 души. За последните пет години средните заплати там са нараснали с над 120%. Местната икономика се развива динамично, благодарение на строителство и проучвания за бъдеща мина. Очаква се, че с откриването на мината и започването на работа, регионът ще посрещне още повече хора, а началните заплати ще се повишат допълнително.

На пръв поглед е изненадващо, че столицата, с най-голям и диверсифициран пазар на труда, може да бъде изпреварена от малки общини. Отговорът е в концентрацията на икономическата активност.

София е сложна икономика – в нея съжителстват IT, финанси, държавна администрация, търговия, туризъм и услуги. Тази диверсификация създава устойчивост, но "разрежда“ средната заплата.

В малките общини картината е различна: едно или две предприятия могат да определят цялата местна икономика.

В Козлодуй доминира ядрената енергетика. Хиляди заети в централата и свързаните дейности изтеглят средната заплата нагоре. Подобен модел се наблюдава и в Челопеч (минодобив), Пирдоп (металургия), Раднево и Гълъбово (енергетика), Девня (химическа индустрия), Панагюрище (минна индустрия и туризъм), Божурище (логистика и индустрия) и Брезник, където очакванията за нов рудник вече се отразяват в доходите.

"Винаги има една или две малки общини, които излизат напред. 2022 и 2023 г. бяха силни за енергетиката – всички предприятия имаха добри резултати. Козлодуй има много висок икономически резултат и висока заетост. Около 5000 човека са пряко наети там. Цялата местна икономика се дефинира от ядрените мощности“, обясни Адриан Николов.

Когато едно предприятие генерира висока добавена стойност и наема значителна част от работната сила, това автоматично повишава средната заплата за цялата община.

Девня традиционно е сред лидерите, благодарение на силно развита химическа индустрия и близостта до голям град.

Божурище се отличава с бързо развиваща се индустриална зона, а Елин Пелин, благодарение на логистичния сектор, в миналото също е била сред водещите, но сега отстъпва позиции.

Панагюрище успява да диверсифицира икономиката си, включително чрез туризъм, подкрепен от местно голямо предприятие. В по-малките моноиндустриални общини като Крумовград, където икономиката е концентрирана около едно предприятие, средните заплати остават високи, но са чувствителни към представянето на основния сектор.







