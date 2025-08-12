ЗАРЕЖДАНЕ...
|Средната работна заплата продължава да расте
Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%.
Секторите, в които са регистрирани най-големи ръстове, са "Образование" - с 21.2%, Държавно управление - 17,9% и "Добивна промишленост" - 8,5%.
Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 19.1%, "Култура, спорт и развлечения" - със 17.7%, и "Доставяне на води - канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 16.0%.
Икономическите дейности с най-висока средна заплата за периода са:
"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти - далекосъобщения"- 5 551 лева
"Финансови и застрахователни дейности" - 3 763 лева
"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 592 лева
Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:
"Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 581 лева
"Селско, горско и рибно стопанство" - 1 688 лева
"Други дейности" - 1 780 лева.
