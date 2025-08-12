ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Средната работна заплата продължава да расте
Автор: ИА Фокус 15:44Коментари (0)11
© Фокус
Средната месечна работна заплата e 2 572 лв през второто тримесечие на 2025 година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). 

Тя се увеличава спрямо първото тримесечие с 5,3%. 

Секторите, в които са регистрирани най-големи ръстове, са "Образование" - с 21.2%, Държавно управление - 17,9% и "Добивна промишленост" - 8,5%. 

Спрямо второто тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 12.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 19.1%, "Култура, спорт и развлечения" - със 17.7%, и "Доставяне на води - канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - с 16.0%.

Икономическите дейности с най-висока средна заплата за периода са:

"Създаване и разпространение на информация и творчески продукти - далекосъобщения"- 5 551 лева

"Финансови и застрахователни дейности" - 3 763 лева

"Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 592 лева

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

"Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 581 лева

"Селско, горско и рибно стопанство" - 1 688 лева

"Други дейности" - 1 780 лева.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
12:58 / 12.08.2025
Автоматите за кафе временно в цялата страна може да не работят
12:49 / 12.08.2025
Адвокат: Всеки български търговец ще пострада доста и ще дадем пр...
12:22 / 12.08.2025
Масови проверки на пътя Пловдив - Пазарджик
11:43 / 12.08.2025
Румънски туристи масово нарушават закона по морето
11:36 / 12.08.2025
Военен дрон изненада туристите на плаж "Хармани"
11:33 / 12.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
Актьор-легенда навръх 61-ия си рожден ден: Болестта прогресира, нямам пари, за да празнувам
14:09 / 10.08.2025
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
Хампарцумян: Хората, които пазаруват с телефон или карта, ще бъдат напълно облекчени и няма как да пострадат от фалшиви банкноти
08:48 / 11.08.2025
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
Бизнесмен: На 10 август 2024 г. 10 хил. лева са се равнявали на 71,4 грама 24-каратово злато
19:54 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
100% от месото, млечните продукти и зеленчуците, предлагани в големите търговски вериги у нас, да са българско производство
10:42 / 11.08.2025
Празник е, хиляди имат имен ден
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електронното записване в детските градини
Купа на България сезон 2025/2026
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: