Средната годишна заплата в ЕС надхвърли 39 800 евро, България изостава значително
Автор: Росица Чинова 10:44Коментари (0)7
© Euronews
През 2024 г. средната годишна заплата за пълно работно време в Европейския съюз се е увеличила до 39 800 евро. Това показват данни на Евростат, предава Euronews. Сумата представлява ръст от 5,2% спрямо 37 800 евро през 2023 г.

Ръстът отразява общото увеличение на заплатите в много държави членки, но данните също подчертават значителни различия между страните. Най-високите средни доходи са регистрирани в Люксембург (82 969 евро), следвана от Дания (71 565 евро) и Ирландия (61 051 евро). На другия край на скалата са България (15 387 евро), Гърция (17 954 евро) и Унгария (18 461 евро).

Германия и Франция се намират над средното за ЕС, с годишни доходи от 53 791 евро и 43 790 евро. Испания и Италия заемат 12-то и 13-то място с почти идентични средни заплати - 33 700 евро и 33 523 евро. Кипър е на 16-та позиция с 27 611 евро, а Португалия на 18-та с 24 818 евро. Полша се изкачва с една позиция спрямо 2023 г., заема 22-ро място със средна заплата от 21 246 евро.

Годишният индекс на заплатите се изчислява чрез комбинация от данни от националните сметки и Наблюдението на работната сила, като стойностите са коригирани спрямо доходите на непълно работно време. Данните се предават от страните членки според Европейската система от сметки 2010 (ESA 2010 TP).







