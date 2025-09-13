ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Среден букет по 50 лв., цветя в кошница по 100: Първият учебен ден става невъзможен лукс
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:31Коментари (0)455
©
716 000 са учениците, които ще влязат в клас в понеделник. Вече традиционно много училища призовават децата и родителите да подкрепят кауза, вместо да купят букет.

И тази година най-предпочитани са герберите, слънчогледите и розите.

Ето какво показва проверката на цените на цветята тази и миналата година:

Цени, 2024 г.:

Роза - 5 - 6 лв.

Цветя в кошница - 10 - 100 лв.

Среден букет - 10 - 30 лв.

Цени, 2025 г.:

Роза - 5 - 8 лв.

Цветя в кошница - 10 - 100 лв.

Среден букет - 20 - 50 лв.

Цветарите отчитат ръст в цените тази година.

Днес е в 11. клас, но още като първокласник Микаела прекрачва училищния праг без цвете, а подкрепя кауза.

"В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки“, казва тя пред bTV.

Каузите, които избират в столичното 125-о училище, са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Купуват нова инвалидна количка за съученик.

Със събраните пари от миналия 15 септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.

Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" вече е избрало своята мисия - да помогне на  8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.

Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички.

И таза година предстои училището да избере своя кауза вместо букет.


Още по темата: общо новини по темата: 739
13.09.2025 Министър Красимир Вълчев идва в "Столипиново" за 15 септември
12.09.2025 Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
12.09.2025 Учебните заведения в Асеновград са готови да посрещнат своите възпитаници
12.09.2025 Meteo Balkans: Времето на 15 септември ще се определя от преминаващо
смущение
12.09.2025 НЗОК с отговори на важни въпроси преди първия учебен ден
12.09.2025 НЗОК с отговори на важни въпроси преди първия учебен ден
предишна страница [ 1/124 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Адвокатката на Коцев: Това е напълно незаконно!
19:46 / 13.09.2025
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:44 / 13.09.2025
Вижте времето до края на другата седмица
18:43 / 13.09.2025
Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма д...
15:40 / 13.09.2025
При проблеми с еврото къде може да се оплачем
15:30 / 13.09.2025
Вицепремиерът Зафиров: Това са двете алтернативи в момента
14:43 / 13.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
Екостикерът, който досега се поставяше на предното стъкло на автомобилите, отпада окончателно
22:30 / 11.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Първият учебен ден
Изграждат екозавод в Шишманци
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: