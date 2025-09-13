ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Среден букет по 50 лв., цветя в кошница по 100: Първият учебен ден става невъзможен лукс
И тази година най-предпочитани са герберите, слънчогледите и розите.
Ето какво показва проверката на цените на цветята тази и миналата година:
Цени, 2024 г.:
Роза - 5 - 6 лв.
Цветя в кошница - 10 - 100 лв.
Среден букет - 10 - 30 лв.
Цени, 2025 г.:
Роза - 5 - 8 лв.
Цветя в кошница - 10 - 100 лв.
Среден букет - 20 - 50 лв.
Цветарите отчитат ръст в цените тази година.
Днес е в 11. клас, но още като първокласник Микаела прекрачва училищния праг без цвете, а подкрепя кауза.
"В началото се чувствах странно. Даже си задавах въпроса "Учителите няма ли да се сърдят?", но наистина като виждам колко топло ни посрещат, с усмивки“, казва тя пред bTV.
Каузите, които избират в столичното 125-о училище, са различни. Помагат на пострадало читалище след наводненията в Карловско. Купуват нова инвалидна количка за съученик.
Със събраните пари от миналия 15 септември ученици и учители успяват да открият параклис. Купуват иконите, свещниците и за Великден параклисът отваря врати.
Тази година Ломското първо основно училище "Никола Първанов" вече е избрало своята мисия - да помогне на 8-месечната Ема, която се бори с бъбречна недостатъчност.
Вместо букети за 15 септември, нека дарим предвидените за тях средства в специални касички.
И таза година предстои училището да избере своя кауза вместо букет.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 739
|предишна страница [ 1/124 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Адвокатката на Коцев: Това е напълно незаконно!
19:46 / 13.09.2025
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:44 / 13.09.2025
Вижте времето до края на другата седмица
18:43 / 13.09.2025
Борисов пред пловдивския митрополит: След 100 години никой няма д...
15:40 / 13.09.2025
При проблеми с еврото къде може да се оплачем
15:30 / 13.09.2025
Вицепремиерът Зафиров: Това са двете алтернативи в момента
14:43 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS