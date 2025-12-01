Спортни съоръжения обогатяват град Сливен като част от инициатива на Общинска банка

© Сливен стана поредният град, в който се реализира инициатива на Общинска банка, насочена към подобряване на градската среда и качеството на живот. В града, на вече съществуващи спортни площадки в един от най-посещаваните градски паркове, бяха поставени нови спортни съоръжения.



Дарението от Общинска банка е направено след проведен диалог с местната администрация, като изборът на съоръжения отразява желанието на гражданите за повече пространства за спорт, движение и социални срещи на открито. Новите съоръжения вече се ползват активно от деца, младежи и любители на спорта.



"Всеки нов елемент в градската среда, който стимулира активния начин на живот, е инвестиция в здравето и благополучието на хората“, споделиха от общинската администрация. "Радваме се, че с общи усилия осигуряваме повече възможности за спорт за деца, младежи и възрастни. Такива инициативи имат пряк ефект върху качеството на живот.“



От страна на Общинска банка също подчертават значението на местните нужди и реалната полза за гражданите. "Инициативата "Банката на твоя град. С мисъл за теб“ стъпва върху едно просто разбиране – хората най-добре знаят от какво се нуждае техният град. За нас е важно подкрепата да бъде насочена към места, които се използват от всички – семейства, ученици, активни спортисти или просто хора, които търсят пространство за движение и общуване.“



Новите съоръжения вече се използват активно от жители на различни възрасти и се превръщат в естествен център за срещи и спортни занимания. Кампанията продължава в още български градове с дарения, които отговарят на конкретните нужди и подобряват ежедневието на хората.