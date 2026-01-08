ИЗПРАТИ НОВИНА
Спорен олигарх и частната му болница с остра атака срещу МЗ
Автор: Георги Кирилов 13:56Коментари (0)1630
© ФОКУС
МБАЛ "Сърце и мозък" в Бургас искат здравните власти да им разрешат да създадат кардиохирургия за деца. Това става ясно от искане на болницата до Министерство на здравеопазването през 2024 година.

Към днешна дата отговор няма. Експертите са категорични, че подобна стъпка е нецелесъобразна и дори рискова за малките пациенти. Това е и причината разрешение да не се даде.

Всичко това става ясно от официална кореспонденция между "Сърце и мозък" и Здравното министерство.

Според специалистите нуждата от разкриването на второ отделение в страната за детска кардиохирургия е изключително спорно - срещу подобна стъпка са се обявили както от регионалната колегия на БЛС, така и от съответните експертни съвети към министъра на здравеопазването, става ясно от медийни материали.

"По процедурата са представяни изискуемите документи, включително отрицателно становище от Районната колегия на Българския лекарски съюз - Бургас, която не е подкрепила посочените инвестиционни намерения на "МБАЛ "Сърце и мозък" ЕАД", се казва в писмото на здравните власти до инвеститорите с адресат д-р Петя Диновска, изпълнителен директор на "Сърце и мозък".

След справка на ФОКУС става ясно, че към този момент действителен собственик на "Сърце и мозък" е фармацевтичният олигарх Тихомир Каменов.

Припомняме, че неговото име изплува и при трагедията с малката Сияна, която загина в тежка катастрофа. Според баща й - олигархът и също така собственик на застрахователната компания "ДаллБогг" Тихомир Каменов се е изгаврил с обезщетението им.

"На дядото на Сияна – Георги Ламбев, бяха изплатени 53 733,97 лв. за това, че го направиха инвалид. Счупен череп, мозъчна травма, липсващи стави и кости. Почти месец в кома. Загубена памет. Обезщетение за убийството на внучката му беше отказано. На бабата на Сияна също. Нищо, че видя жестоката смърт на внучето си. Сияна умираше в ръцете й", тогава написа във Фейсбук профила си бащата на Сияна Николай Попов. Датата е 27 август 2025 година.

ФОКУС припомня, че застрахователната компания "ДаллБогг" бе отстранена от румънския пазар и българският регулатор направи проверка на адекватността на административните му системи, свързани с ликвидацията на щети, на капиталовите и ликвидни показатели и на инвестиционните му политики.

Вследствие на тези проверки Комисията за финансов надзор констатира редица нередности и излезе с препоръки за тяхното отстраняване, обвързани с конкретни срокове.

На този фон идва и негодуванието от страна на МБАЛ "Сърце и мозък" за отказа за създаването на кардиохирургия за деца, но въпреки това мнението на лекарите и властите е категорично обосновано.

У нас към момента функционира една кардиохирургия за деца. Тя се намира в НКБ и задоволява нуждите на цялата страна, особено при намаляващата раждаемост.

През последните години в нея имаше временни ограничения на дейността заради кризата с медицински кадри, но от края на миналата година операциите са възстановени в пълен капацитет.

В болницата вече се извършват близо 200 операции на година, колкото са и потребностите за страната според европейските стандарти.

След направена проверка в няколко спорни и доказано жълти медии ФОКУС установи, че са публикувани редица критики към Здравното министерство заради отказа да се създаде нова кардиохирургия за деца. Намесва се и партия ИТН, с намек за политическия произход на здравния министър Силви Кирилов и видимо става въпрос за организирана и обидна клеветническа кампания.

ФОКУС следи темата и ще Ви информира при наличие на още информация!







Статистика: