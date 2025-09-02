ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Според прогнозите днес е перфектният ден за море
Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.
В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.
По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 753
|
|предишна страница [ 1/126 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Д-р Сергей Иванов: Когато си купите баничка, в 90% от случаите тя...
22:09 / 01.09.2025
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди...
20:41 / 01.09.2025
Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна р...
19:42 / 01.09.2025
Здравните профилактични карти на децата вече могат да се издават ...
19:34 / 01.09.2025
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за...
21:43 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очак...
19:05 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Показаха се! Заедно са!
09:48 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS