Според прогнозите днес е перфектният ден за море
Автор: Елиза Дечева 07:43
© Plovdiv24.bg
Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд главно над Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 30°.

Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен север-северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 19°.

По Черноморието ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.


02.09.2025 Рачев: Язовирите вървят към нулата
01.09.2025 Климатолог: Краят на лятото не се вижда
01.09.2025 Начало на евтиното море
01.09.2025 Силен сезон в Гърция
01.09.2025 Над 400 евро само за ферибот, дори и гърците вече изоставят собственото си
море
01.09.2025 Големи жеги през септември, но и студ до 5 градуса
Д-р Сергей Иванов: Когато си купите баничка, в 90% от случаите тя...
22:09 / 01.09.2025
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди...
20:41 / 01.09.2025
Експерт: Немислимо е в държавната администрация да има 4-дневна р...
19:42 / 01.09.2025
Здравните профилактични карти на децата вече могат да се издават ...
19:34 / 01.09.2025
Даниел Митов за случая с Урсула фон дер Лайен: Не става въпрос за...
21:43 / 01.09.2025
Икономист за цените на имотите: Натрупват се рискове, хората очак...
19:05 / 01.09.2025

Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Показаха се! Заедно са!
Показаха се! Заедно са!
09:48 / 31.08.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2025
Лято 2025
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Колективната отбрана на Европа
