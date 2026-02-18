ИЗПРАТИ НОВИНА
Спират временно издирването на изчезналия риболовен кораб с трима моряци
Автор: Велизара Ангелова 20:08Коментари (0)259
© МТ
Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Информацията съобщиха от Министерство на транспорта.

Корабът изчезна от радарите тази сутрин в района на Маслен нос. В 11:10 ч. днес от Брегови център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с кораба.

Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД "Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация".

Припомняме, че на борда на плавателния съд има трима души.







