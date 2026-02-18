Спират временно издирването на изчезналия риболовен кораб с трима моряци

© МТ Операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб ВН 8112 беше преустановена за днешния ден поради неблагоприятни метеорологични условия и настъпването на тъмната част на денонощието. Информацията съобщиха от Министерство на транспорта.



Корабът изчезна от радарите тази сутрин в района на Маслен нос. В 11:10 ч. днес от Брегови център – Варна постъпва сигнал в Морския спасително-координационен център за загуба на радарна връзка с кораба.



Издирвателните действия по въздух и вода ще бъдат подновени отново утре сутрин. Операцията се провежда под координацията на ГД "Аварийно-спасителна дейност“ към ИА “Морска администрация".



Припомняме, че на борда на плавателния съд има трима души.